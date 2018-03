Anna | e gli altri | ci sfidano | «Disabili? Solo ai vostri occhi»

Don Diamont e HAnna Karttunen/ L'esibizione della prima puntata e gli infortuni (Ballando con le Stelle) : Don Diamont, Ballando con le Stelle: l'attore statunitense è pronto per la seconda puntata del talent show di Milly Carlucci, in onda su Rai 1, insieme a Hanna Karttunen.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:47:00 GMT)

Puglia - cani in ospedale coi malati terminali : Anna - 93 anni - può abbracciare il suo Jean : La signora Anna si è spenta a 93 anni ma prima ha potuto riabbracciare uno dei suoi amati cagnolini. “Ringrazio la sensibilità dell’hospice che ha permesso l’incontro in corsia”, ha scritto la figlia. È accaduto al Don Uva di Bisceglie.Continua a leggere

La figlia di Gigi D’Alessio contro Anna Tatangelo : Ilaria D’Alessio, la figlia di Gigi si è molto innervosita per l’ intervista rilasciata da Anna Tatangelo al settimanale “Vanity Fair” nella quale conferma l’addio al cantante. E Ilaria si è sfogata su Instagram. “L’ennesimo articolo da leggere con l’ennesima ca….e da buttar giù .Un ‘bel rapporto’ con lei non c’è mai stato, più passavano gli anni e più mi rendevo conto che questa ...

Snoop Dog raccoglie 45 milioni per finanziare la cAnnabis economy : L'obiettivo è far crescere le nuove e promettenti imprese nel settore della cannabis. Negli Usa si prevedono vendite per 50 miliardi di dollari

Mancato mantenimento del figlio minore - condAnnato il padre : Recentemente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9018/18 depositata il 27 febbraio scorso, ha disposto il rigetto del ricorso proposto da un padre che impugnava la decisione della Corte di Appello di Milano che lo condannava al reato di cui all’art. 570 c.p. in riferimento al Mancato versamento di somme dovute per il mantenimento del figlio minore. La riforma normativa intervenuta in materia, la Legge n. 54 del 2006, ha regolato ex ...

Snoop Dog raccoglie 45 milioni per finanziare la cAnnabis economy : (Immagine: Uriel Sinai/Getty Images) Pìù che un business, una vera e propria passione. Il rapper e showman americano Snoop Dog non ha mai nascosto, in effetti, la sua simpatia per la marijuana. È da qualche anno però che Mr. Doggy Dogg (uno dei suoi innumerevoli soprannomi) ha deciso di investire seriamente nel settore della cannabis. Prima con merryjane, una piattaforma che contiene notizie sulla cannabis: storia, sottocultura pop, prodotti, ...

Ilaria - la figlia di Gigi D'alessio contro Anna Tatangelo : "Sei un diavolo. Non parlare di mio padre - non hai mai accettato noi figli" : ROMA ? Duro sfogo di Ilaria d?Alessio, figlia del cantante napoletano Gigi, dopo l?intervista che Anna Tatangelo ha rilasciato a ?Vanity Fair? che Leggo.it riporta dai...

Barbara Guerra - diffamazione alla D'Urso : condAnnata a 6 mesi per gli insulti su Instagram : Galeotta fu una puntata di Domenica Live, e una reazione scomposta. Barbara Guerra, 39enne ex "Olgettina" passata agli onori delle cronache per la partecipazione ai presunti...

Romani - dagli “144” alla condAnna per peculato : il “fedele indipendente” che Berlusconi vorrebbe capo del Senato : Di Matteo Salvini, una volta, disse: “Parla come l’avventore del bar sport”. Un’altra volta, sempre dopo aver sentito il segretario della Lega, esplose: “Il Le Pen versione italiana dice cose terrificanti”. Mentre la sacerdotessa renzian-Berlusconiana, Barbara D’Urso, commentava gli attentati di Parigi, lui prese il telefono e twittò: “D’Urso sei inadeguata e insopportabile. Occupati di amori, ...

Moto3 - Mondiale 2018 : tutti gli italiani al via. Nicolò Bulega e Fabio Di GiAnnantonio cercano il definitivo salto di qualità : Inizia una nuova entusiasmante stagione del MotoMondiale. In Moto3, come sempre, saranno tanti gli italiani al via. Sono ben nove i pilotini “azzurri” che cercheranno l’assalto al titolo Mondiale mai arrivato con l’attuale denominazione (l’ultimo nella classe leggera risale al 2004, in 125, con Andrea Dovizioso). Una chance importante, quest’anno, ce l’avrà Enea Bastianini, che guiderà una moto del team ...

Il tweet e la foto con "i mafiosi" : condAnnata la moglie di Brunetta per diffamazione contro Lotti : Accusata di diffamazione dall'ex ministro dello Sport Luca Lotti, Tommasa detta "Titti" Giovannoni ha ricevuto un decreto di condanna, con pena sospesa, di 1500 euro a causa di alcuni tweet che aveva ...

“Un diavolo : cosa ci ha fatto”. Anna Tatangelo distrutta in famiglia. La figlia di Gigi D’Alessio è un fiume in piena : “Che bugiarda - si deve vergognare. E ora dico tutto” : parole durissime (e davvero inaspettate) contro la cantante : Stavolta sembra proprio finita davvero tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Nella recentissima intervista rilasciata a Vanity Fair, la cantante spiega i motivi della rottura e ci va giù pesante. In breve Gigi è descritto come “il classico napoletano” che vuole tutti intorno e che lascia poco spazio all’intimità, quindi Anna si lamenta dei pochi momenti vissuti da sola con il suo ex. Lascia poi intendere di essersi ...

La figlia di Gigi D'Alessio attacca Anna Tatangelo : "È cattiva - un diavolo - bugiarda - non ha mai accettato noi figli' : La donna detesta il mondo dello spettacolo , dover condividere la propria vita con tutti non le piace, ma nonostante ciò deve certamente ammettere che, proprio grazie allo stesso mondo e ai sacrifici ...