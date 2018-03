Andrew McCabe | vice direttore dell’FBI | è stato licenziato

Usa - Sessions licenzia ex vicedirettore dell'Fbi Andrew McCabe - : accusato di aver diffuso informazioni ai media e non essere stato onesto. La difesa: "Trump vuole indebolire le indagini del procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate"

Si è dimesso Andrew McCabe - il vicedirettore dell'FBI : Andrew McCabe, vicedirettore dell'FBI, si è dimesso, e ha fatto sapere che le dimissioni avranno effetto immediato. Rimarrà in congedo fino a marzo, e a marzo andrà in pensione. McCabe ha 49 anni, ed era vicedirettore dell'agenzia dal febbraio del