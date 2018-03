Ancelotti | “Nazionale? Ne parliamo a giugno”

newsgo

(Di sabato 17 marzo 2018): “Nazionale? Nea giugno” “La Nazionale? E’ una decisione che ancora non ho preso, aspetteremo a giugno”. Parole di Carlo, tra i candidati per sedersi sulla panchina dell’Italia, rilasciate all’Ansa da New York. Qualche giorno fa lo stessoaveva aperto alla possibilità di un futuro da ct azzurro: “Non è un’ipotesi … L'articolo: “Nazionale? Nea giugno” proviene da NewsGo.