Amnistia e indulto | affinità Salvini-Di Maio | le novità

(Di sabato 17 marzo 2018) Anche su #e #, in linea generale, c’è sintonia tra il Movimento 5 stelle di Luigi Die la Lega di MatteoVIDEO. Lo stesso feeling che tra i due movimenti si registra sulla riforma #Pensioni, uno dei temi in primo piano durante la campagna elettorale e ancora nell’agenda politica in vista dell’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento che in attesa della composizione del nuovo governo. No a provvedimenti di clemenza generale, né di tipo ordinario come gli svuota carceri, né di tipo straordinario, come. Questa è stata la posizione sia del Movimento 5 stelle che della Lega nel corso della legislatura che si appena conclusa. La questione carceri, com’era prevedibile, non è entrata nella campagna elettorale, tantomeno le misure di clemenza considerate molto impopolari. M5s e Lega promettono più certezza della pena. Questo ...