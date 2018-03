Amici | Maria De Filippi legge una lettera in studio ed Einar scoppia in lacrime | ' Ecco a

Svelato il primo concorrente al serale di Amici di Maria De Filippi : Einar Ortiz contro Carmen - la sfida : Il primo concorrente al serale di Amici di Maria De Filippi è stato Svelato in diretta su Canale 5 dalla conduttrice Mediaset. Dopo la sfida tra Carmen ed Einar Ortiz è stata assegnala la prima maglia verde: il vincitore della competizione è andato dritto al serale, al via il prossimo 7 aprile. Paola Turci ha chiesto a Carmen ed Einar di andare dinanzi alla commissione per una proposta inedita: una sfida senza eliminazione per poter assegnare ...

Mina ad Amici 17? / Maria De Filippi sogna il grande "colpo" - ma potrebbe esserci il nodo sponsor : Mina ad Amici 17? Maria De Filippi sogna il grande "colpo", ma potrebbe esserci il nodo sponsor. Le ultime notizie sull'indiscrezione lanciata dal settimanale Spy

Da Biondo a Irama - Einar e Carmen chi sarà al serale di Amici di Maria De Filippi per i concorrenti : la classifica : Al serale di Amici di Maria De Filippi dovrebbe assolutamente esserci la cantante Carmen, almeno stando ai parerei dei ragazzi del programma che collocano proprio lei al primo posto della loro classifica. La produzione di Amici, ha chiesto ai cantanti e ai ballerini i nomi dei talenti che a loro avviso dovrebbero accedere alla prossima fase del programma. I ragazzi sono stati consultati singolarmente e non hanno quindi potuto influenzarsi a ...

Amici di Maria De Filippi - Riki innamorato? Ecco chi sarebbe la fortunata : Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki, da un paio di mesi avrebbe il cuore occupato. Lo sostiene il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 16 marzo. La rivista, come riporta Tgcom24, racconta che il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi starebbe frequentando Sara Gotti, una 22enne milanese che lo avrebbe conquistato. Gli indizi della love story In realtà, riferisce la testata, ad accorgersi del flirt sarebbero state le ...

Maria De Filippi vuole Mina al serale di Amici 2018. Sogno o realtà? : Maria De Filippi vuole Mina al serale di Amici 2018. E’ questa l’ultima novità che riguarda il talent show della De Filippi. Le ultime indiscrezioni sullo programma arrivano dal settimanale Spy, diretto da Massimo Borgnis. Amici 2018: l’indiscrezione di Spy Il settimanale Spy, nato da un’idea di Alfonso Signorini lancia una notizia davvero clamorosa: la De Filippi vorrebbe Mina alla puntata finale del serale di Amici. Al momento non si hanno ...

Maria De Filippi vuole Mina al serale di Amici 17 : Anticipazioni Amici 17: Maria De Filippi chiama Mina Il settimanale Spy ha lanciato una news, che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Difatti, secondo le indiscrezioni raccolte dal noto magazine edito da Mondadori, pare che Maria De Filippi vorrebbe ad Amici 17 nientepopodimeno che Mina. Al momento non è dato sapere che ruolo la De Filippi potrebbe aver proposto alla popolare interprete. Inutile nascondere però, che sono stati molti a ...

Il rapporto tra Valerio Scanu e Maria De Filippi - da Amici al caso Morgan : “Si sono parlati gli avvocati” : Il rapporto tra Valerio Scanu e Maria De Filippi al momento non esiste. Intervistato da Il Messaggero, alla vigilia della pubblicazione del libro autobiografico Giuro di dire la verità - Dalla A alla Zia Mary, Valerio Scanu si trova a rispondere anche a domande sul suo rapporto attuale con Maria De Filippi. L'artista sardo si pronuncia senza timore: "Non c'è alcun tipo di rapporto però c'è stato un rapporto in passato". Il rapporto tra ...

Einar canta Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi : video in Piccola Anima alle prove con Annalisa : Einar canta Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi: tra le prossime canzoni che eseguirà nel corso dello speciale pomeridiano del sabato, ci sarà anche Piccola Anima. Il brano di Ermal Meta è contenuto nell'album Vietato Morire ed è un duetto con Elisa. Ad Amici 2018, Einar ha provato il pezzo in sala prove con Annalisa, insieme a Love Yourself di Justin Bieber. "Hai fatto un sacco di lavoro e si vede, questa tua umiltà è il motivo per il ...

Lorella Boccia - dopo Amici con Maria De Filippi arriva a Colorado : la conduzione con Ezio Greggio : Lorella Boccia , ballerina che ha esordito nel 2014 partecipando al programma Amici di Maria de Filippi , dice no alla regina degli ascolti Mediaset e rifiuta di partecipare alla nuova edizione del ...

Come partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 con Radio 105 : il gioco per assistere alla diretta : Come partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi 2018? Con la nuova fase alle porte, tanti sono i fan di Amici 17 che ci chiedono Come partecipare al serale del programma ed assistere Come pubblico alle puntate del talent show che andranno in onda in diretta il sabato sera su Canale 5 dal prossimo 7 aprile. Le maglie verdi sono ancora da assegnare e nessuno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi ha al momento raggiunto il ...

Nuove modalità di accesso al serale di Amici 2018 svelate da Maria De Filippi per assegnare le maglie verdi : Nuove modalità di accesso al serale di Amici 2018 verranno presto comunicate dalla produzione del talent show e da Maria De Filippi. Impossibilitata a mettere d'accordo i docenti della scuola, Maria De Filippi si vede costretta a prevedere altre modalità di accesso al serale di Amici 2018, come ogni anno. Con la puntata in diretta in onda sabato 10 marzo, Maria De Filippi ha posto momentaneamente fine alla prima modalità di accesso al serale, ...

Alessandra Celetano contro Maria De Filippi ad Amici/ "Sei maestra di danza?" : la replica della conduttrice : Alessandra Celentano contro Maria De Filippi ad Amici: nel corso dell'interrogazione degli allievi, l'insegnante attacca la conduttrice che replica ironicamente.

Amici 17/ Diretta pomeridiano 10 marzo : nessun ammesso al serale - Maria De Filippi cambia le regole? : Amici 17, anticipazioni speciale: oggi in Diretta i primi accessi al serale e la presentazione dei direttori artistici? Irama il più vicino alla "felpa verde"