Amici 2018 | quindicesima puntata di sabato 17 marzo in diretta | si assegnano i primi

Amici 2018 - la data di inizio del serata : E’ stata ufficialmente annunciata da parte di Mediaset la data della messa in onda del serata di Amici, talent show condotto da Maria de Filippi. Amici 2018, la data di inizio del serata Amici Il Serale, partirà da sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5. Qualche novità riguardante il talent show è trapelata nelle scorse settimane, come ad esempio il nome del direttore artistico: Luca Tommasini. Il coreografo prende il posto di ...

Amici 2018 giudici - grandi nomi per il Serale : le ultime indiscrezioni : Chi sono i giudici di Amici 2018? grandi nomi per il Serale! Abbiamo visto passare diversi artisti all'interno del reality show di Canale 5, che hanno giudicato, in un modo del tutto personale, gli allievi che si sono esibiti dinanzi a loro. In quest'ultima edizione ci potrebbero essere delle gradite novità: se sembra essere confermata Ambra Angiolini, un'incognita è la presenza di Lorella Cuccarini, della quale si è parlato molto anche l'anno ...

Concorrenti Serale Amici 2018 : i nomi dei più sicuri : Forse ci siamo, i Concorrenti del Serale di Amici 2018 verranno scelti nella prossima puntata del pomeridiano, o almeno i primi Concorrenti. Era chiaro da tempo che, con il metodo studiato per questa 17esima edizione, non si sarebbe mai arrivati a una conclusione, per questo Maria De Filippi ha annunciato che avrebbero studiato un nuovo modo per l'ammissione al Serale; sarebbero dovuti essere i professori all'unanimità ad assegnare la felpa ...

Einar Ortiz ad Amici 2018 sopravvalutato - stonato e banale? C’è chi sogna un duetto con Irama : Einar Ortiz ad Amici 2018 ha il primo confronto con i fan del programma che via Twitter commentano ogni puntata del talent show guidato da Maria De Filippi. Einar Ortiz ad Amici 2018 è tra i concorrenti più apprezzati ma c'è anche chi proprio non riesce a vedere il suo talento. Alle prese con i messaggi Twitter sul web, Einar apprende di essere molto seguito e supportato ma di non essere immune agli hater. "Già non ha voce, se togliere ...

Amici 2018 verso il serale / Zic fuori? Le parole di Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco non lasciano speranze… : Amici 17 verso il serale 2018: Zic non accederà alla fase finale del programma? Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco chiariscono ancora una volta il suo punto di vista ma lui si sfoga...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 06:12:00 GMT)

Maria De Filippi vuole Mina al serale di Amici 2018. Sogno o realtà? : Maria De Filippi vuole Mina al serale di Amici 2018. E’ questa l’ultima novità che riguarda il talent show della De Filippi. Le ultime indiscrezioni sullo programma arrivano dal settimanale Spy, diretto da Massimo Borgnis. Amici 2018: l’indiscrezione di Spy Il settimanale Spy, nato da un’idea di Alfonso Signorini lancia una notizia davvero clamorosa: la De Filippi vorrebbe Mina alla puntata finale del serale di Amici. Al momento non si hanno ...

Amici 2018 - il serale : cast - anticipazioni e tutte le informazioni : Amici 2018, il serale della 17esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi sta per tornare a partire da sabato 7 aprile. L’appuntamento sarà come sempre...

Amici 2018 - daytime 14 marzo. Zerbi e Di Francesco ancora contro Zic - complimenti per Luca e Einar – Video : Luca Vismara Nella scuola di Amici 2018 continuano le lezioni e gli incontri in vista della prossima puntata di sabato e, soprattutto, dell’imminente Serale, al via il 7 aprile. Il cantante Zic, intanto, deve ancora vedersela con i giudizi negativi di Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi, che continuano a non essere affatto soddisfatti di lui. Amici 2018, Di Francesco e Zerbi ancora contro Zic Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco raggiungono Zic e ...

Einar al serale di Amici 2018 per Paola Turci : l’incontro tra la prof. e Nicole (video) : Einar al serale di Amici 2018 per Paola Turci: è lui la sua prima scelta. La docente di canto Paola Turci, ad Amici di Maria De Filippi cambia idea e sostituisce Nicole con Einar. La cantante Nicole era il primo nome della lista di Paola Turci per quanto riguarda i concorrenti da portare alla fase serale ma, dopo le ultime esibizioni e dopo la puntata di sabato scorso, la docente ha cambiato idea e ha voluto comunicarlo personalmente a ...