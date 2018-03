Almeno due precisazioni sulla batteria Samsung Galaxy S7 e con aggiornamento XXU2DRB6

New York - elicottero precipita nell'East River : Almeno due turisti morti : La polizia ha confermato il bilancio ufficiale dell'incidente avvenuto non lontano dalla residenza del sindaco De Blasio: due turisti morti e altri tre ricoverati all'ospedale in gravi condizioni; ferito in modo non grave anche il pilota.Continua a leggere

NBA - maledizione Gallinari : microfrattura alla mano - fuori Almeno due settimane : La mano non si sgonfiava, il dolore restava presente, Danilo Gallinari ha chiesto e ottenuto di effettuare un'ulteriore risonanza magnetica. Il cui risultato, come temuto, non è stato dei più ...

Almeno due persone sono state uccise in una sparatoria alla Central Michigan University - lo sparatore è ancora ricercato : Almeno due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco al dormitorio della Central Michigan University, a Mount Pleasant, nello stato americano del Michigan. La polizia ha detto che lo sparatore è un ragazzo di 19 anni che The post Almeno due persone sono state uccise in una sparatoria alla Central Michigan University, lo sparatore è ancora ricercato appeared first on Il Post.

Tegola su Neymar - infortunio più grave. Stop di Almeno due mesi : Il calciatore brasiliano ha riportato una frattura importante al quinto metatarso. Stagione in Ligue 1 finita, a rischio l'eventuale Champions

In Egitto sono morte Almeno 15 persone in uno scontro tra due treni : almeno 15 persone sono morte in uno scontro tra treni nella provincia di Beheira, nel nord dell’Egitto, mentre altre 40 sono state ferite. Lo scontro, la cui causa non è ancora stata chiarita, è avvenuto tra un treno merci e The post In Egitto sono morte almeno 15 persone in uno scontro tra due treni appeared first on Il Post.

Serie A Atalanta - Gasperini : «Due gare con la Juventus? Almeno una vogliamo vincerla» : BERGAMO - " Siamo concentrati su queste due sfide con la Juve. Ci piacerebbe vincerne una. La Juve è la squadra più forte. Basta leggere i numeri, si commentano da soli. Non è prima solo perché il ...

Almeno 18 persone sono morte per l’esplosione di due autobombe a Mogadiscio - in Somalia : Almeno 18 persone sono morte, e altre decine sono state ferite, in due esplosioni a Mogadiscio: la prima è stata vicino al palazzo presidenziale, la seconda vicino agli uffici dell’agenzia somala di intelligence. Il gruppo islamista terrorista al Shabaab ha The post Almeno 18 persone sono morte per l’esplosione di due autobombe a Mogadiscio, in Somalia appeared first on Il Post.

Città del Messico - sparatoria in una università : Almeno due morti : Le due vittime sarebbero due persone estranee all'università, di 20 e 29 anni, morte in ospedale poco dopo la sparatoria, avvenuta vicino alla Facoltà di Economia.

Hong Kong : grave incidente bus a due piani - Almeno 19 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Video di Ron al Festival di Sanremo 2018 : il duetto con Alice in Almeno Pensami : Ron al Festival di Sanremo 2018 emoziona con la versione in duetto di Almeno Pensami. Il brano aveva già riscosso grande successo nelle prime due serate della kermesse, qualificandosi sia per la giuria demoscopica sia per la Sala Stampa nella zona blu della classifica (quella più alta). Il brano è stato affidato a Rosalino Cellamare proprio dallo stesso Claudio Baglioni, che ha voluto il contributo del cantautore per dare la vita a un brano ...