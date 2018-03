Allerta meteo Emilia Romagna | codice giallo per temporali e stato del mare

Allerta meteo Lombardia : codice giallo per rischio neve sui rilievi : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticita’ (codice giallo), la numero 34, per rischio neve dalle 18 di oggi, sabato 17 marzo, alle 18 di domani, sabato 18 marzo, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 ...

Allerta meteo Toscana : da domani codice giallo per pioggia : codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore dalla mezzanotte di stasera fino alla mezzanotte di domani, sabato 17 marzo. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale in conseguenza del nuovo peggioramento meteo che annuncia piogge a partire dalle zone meridionali della regione in estensione al resto della Toscana. Dalla serata di oggi e nel corso della giornata di domani nuovo ...

Allerta meteo WeekEnd - avviso della protezione civile per Sabato 17 e Domenica 18 Marzo : ecco MAPPE - DETTAGLI e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni Meteorologiche ancora piuttosto dinamiche su gran parte della Penisola. Nella giornata di domani al Centro Nord persisterà un quadro Meteorologico di tempo perturbato per l’avanzamento sul bacino del Mediterraneo di una struttura depressionaria di origine atlantica. Contestualmente dal Nord- Africa confluiranno verso l’area ionica intense correnti nei bassi strati, ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : criticità gialla per piogge - piene dei fiumi e frane : “Per la giornata di sabato 17 marzo si prevedono precipitazioni deboli e irregolari in pianura e settore centro-orientale dei rilievi; piogge più persistenti, specialmente nella prima parte della giornata, sui rilievi occidentali. Quota neve intorno ai 1500 metri. La criticità idraulica gialla nelle sezioni montane è prodotta da nuove precipitazioni previste per sabato, mentre la criticità nei tratti di valle fa seguito al deflusso delle ...

Allerta meteo da oggi per le prossime 24-30 ore : A seguito di “Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale”, si comunica che dal pomeriggio di giovedì 15 marzo 2018, e per le successive 24-30... L'articolo Allerta meteo da oggi per le prossime 24-30 ore proviene da Roma Daily News.

Allerta meteo Emilia Romagna : nel modenese è attivo il monitoraggio dei fiumi : A seguito dell’Allerta arancione per criticità idraulica diramato dall’Agenzia di Protezione civile dell’Emilia-Romagna per la giornata di venerdì 16 marzo, i tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena hanno attivato il monitoraggio, anche notturno, dei corsi d’acqua del nodo idraulico modenese, con particolare attenzione per il fiume Secchia. L’Agenzia regionale, infatti, segnala che è possibile il ...

Allerta meteo Arancione Liguria 15/16 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale della Liguria ha emesso il seguente avviso di Criticità: Allerta Idrogeologica/idraulica per piogge diffuse/temporali. Rischio Meteo per Vento e Mare Il fronte precipitativo già in transito apporterà precipitazioni diffuse su tutta la regione, con particolare insistenza sul Levante ligure dal pomeriggio. Anche in virtù dell’elevato grado di saturazione in atto si […]

Allerta meteo Arancione Toscana 16 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Idrogeologico e Idraulico PIOGGIA: Dalla tarda mattinata di oggi, giovedì, precipitazioni in estensione dalle zone occidentali verso il resto della regione. Le precipitazioni, più abbondanti e frequenti sulle zone settentrionali, potranno risultare anche a carattere di rovescio o localmente di temporale. Cumulati medi […]

Allerta meteo Liguria : prolungata la criticità per piogge diffuse e temporali - ecco il bollettino e le previsioni : Modificata e prolungata, alla luce delle ultime valutazioni su andamento Meteo idrologico e modelli previsionali, l’Allerta Meteo per piogge diffuse E temporali diramata da Arpal e diffusa dalla Protezione Civile Regionale della Liguria. Questa la nuova scansione temporale dell’Allerta: ZONA A, BACINI MEDI E GRANDI:GIALLA prolungata FINO ALLE 21 DI OGGI GIOVEDI’ 15 MARZO ZONA B:GIALLA FINO ALLE 23.59 DI OGGI ZONA C, BACINI PICCOLI: GIALLA FINO ...

Allerta meteo - violenta ondata di maltempo si abbatte sul Centro/Nord : allarme per la formazione di altri tornado : 1/22 ...

Allerta meteo Piemonte : codice giallo sull’Appennino per piogge intense : Allerta gialla domani sull’Appennino Piemontese per le intense piogge portate dalla perturbazione atlantica che cambierà il tempo dopo un inizio di settimana soleggiato e con temperature primaverili. La “moderata criticità” segnalata da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) riguarda le zone di confine con la Liguria. In Piemonte la quota neve sara’ intorno ai 1.000 metri, più bassa – a 600 metri ...

Allerta meteo Lazio : piogge e venti forti da domani pomeriggio : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di domani, giovedì 15 marzo e per le successive 24-30 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali specie sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste ...

Allerta meteo - forte maltempo Giovedì 15 Marzo : ecco l’avviso della protezione civile - allarme arancione in 3 Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine nord-atlantica raggiungerà l’Italia nella giornata di domani determinando precipitazioni frequenti, che interesseranno in una prima fase le Regioni settentrionali, per poi estendersi anche al centro Italia. Previsti, inoltre, venti forti meridionali su buona parte del centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

Allerta meteo Lombardia : criticità codice giallo per rischio neve e vento forte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, protezione civile e immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un’Allerta Meteo criticità codice giallo per rischio neve dalle 12 di domani, giovedì 15 marzo alle 6 di venerdì 16 marzo, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Medi a-Bassa Valtellina, provincia di Sondrio), NV-03 ...