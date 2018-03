ALESSANDRO DI PIETRO Il ritorno dopo il licenziamento dalla Rai | “mi sono messo rimesso

ALESSANDRO Di Pietro : "Torno sulla tv generalista. Nessun rancore verso la Rai" : Era il 2013 quando Alessandro Di Pietro fu licenziato dalla Rai, che aveva ricevuto una multa di 40mila euro perchè all'interno del suo programma "Occhio alla spesa" non era comparso in sovraimpressione la dicitura "Nel programma sono inseriti prodotti a fini promozionali". Bastò tanto per mandare via uno dei conduttori storici della fascia mattutina di Raiuno che, però, in questi anni, non si è mai fermato.In un'intervista a Spy, Di ...

Pietro e Nunzia in È arrivata la felicità 2 tra soldi e prima casa - anticipazioni da ALESSANDRO Roja e Simona Tabasco (video) : L'amore di Pietro e Nunzia in È arrivata la felicità 2 prosegue a gonfie vele tra la ricerca della casa dei sogni e nuovi progetti per il futuro: nella seconda stagione della serie in onda da martedì 20 febbraio su Rai1 il fratello del protagonista Orlando (Alessandro Roja) e la sua esuberante "Nancy" (Simona Tabasco) decidono di mettere su casa insieme, ma dovranno fare i conti anche loro con i problemi della quotidianità, proprio come la ...

Pamela Mastropietro - ALESSANDRO Meluzzi : 'Perché il suo cuore potrebbe essere stato mangiato' : 'La mafia nigeriana , a uccidere Pamela è stata la più spietata mafia al mondo. E le sue sette adesso stanno colonizzando l'Italia e rubando il business alle mafie tradizionali'. Alessandro Meluzzi , chirurgo, psichiatra, criminologo, analizza il terrificante omicidio di ...

ALESSANDRO Di Battista stronca l'apertura di Pietro Grasso : "Non mi fido di nessun partito" : "Questa è una legge elettorale creata per generare caos", "dai partiti inclini all'inciucio". "Qualora il M5S non dovesse raggiungere il 40% evidentemente ci presenteremo in Parlamento con delle proposte...e vedremo chi ci sta". Così Alessandro Di Battista parla ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.A chi gli chiede cosa ne pensa della disponibilità mostrata da Pietro Grasso, leader di Liberi e uguali, Di Battista ...