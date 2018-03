huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Al Nazareno scocca la prima scintilla dello scontro in casa Pd - ES1670 : RT @HuffPostItalia: Al Nazareno scocca la prima scintilla dello scontro in casa Pd - MPenikas : Al Nazareno scocca la prima scintilla dello scontro in casa Pd - thexeon : Al Nazareno scocca la prima scintilla dello scontro in casa Pd -

(Di sabato 17 marzo 2018) Maurizio Martina è seduto tra Andrea Orlando e Gianni Cuperlo. Dietro di lui, lo sfondo dell'ultima conferenza stampa di Matteo Renzi da segretario, quella delle dimissioni. La foto, e soprattutto le parole del segretario reggente, che parla dopo Cuperlo, sono il primo segnale di discontinuità rispetto al renzismo, e rispetto alla linea "aventiniana" di arroccamento del partito all'opposizione tracciata dall'ormai ex leader: "Anche io penso che un governo M5s-Lega sia pericoloso per il Paese, ma non ci tireremo fuori dal confronto e non aspetteremo che siano solo le forze che hanno vinto a fare le loro proposte, contrattaccheremo". I capi delle minoranze si spingono ancora più in là, con Cuperlo che parla di superamento del renzismo: "Quel metodo, quel disegno, e quella gestione del potere", ha spiegato Cuperlo. Il ministro Orlando si scaglia contro "gli ...