davidemaggio

: #Akash nisciuno è fesso: le innumerevoli identità del concorrente di Ballando con le Stelle - davidemaggio : #Akash nisciuno è fesso: le innumerevoli identità del concorrente di Ballando con le Stelle - _Piperita_ : @G_Mariotto @Ballando_Rai @stanzaselvaggia Akash nisciuno è fesso: la peggior battuta di 13 edizioni di Ballando. Z… - gianb_rn : @zazzatweet “Akash nisciuno e fesso” ?????? #BallandoConLeStelle -

(Di sabato 17 marzo 2018)KumarKumar, Andrew, Pablo Andreis Romeo. A volte Andrea P. Ma chi è davvero ildicon ledagli occhi di ghiaccio (che forse nemmeno tali sono)? E come si chiama? Avvisate Milly Carlucci che il pubblico rischia di andare in confusione: il ragazzotto in questione, infatti, pare si diverta a giocare con la propriaed a presentarsi con generalità spesso diverse. Sia nella vita privata che in tv. Acon le, il giovane si è presentato con l’esotico nome diKumar, spiegando con sguardo tenebroso di essere italiano, di madre brasiliana e padre di origini indiane. Ma – come si suol dire –e a molti non sarà sfuggito che il modello veronese era già apparso in tv condiverse., infatti, era stato tra i tentatori di Temptation Island, dove si chiamava Pablo Andreis Romeo, ...