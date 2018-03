Aiuti straordinari alle zone terremotate dell' Italia centrale

Terremoto - Mipaaf : in pagamento 3 - 4 milioni di Aiuti straordinari agli allevatori : E’ in corso il pagamento di 3,4 milioni di euro di aiuti straordinari zootecnici aggiuntivi nelle zone terremotate per 3.826 aziende. Con questo pagamento, concordato con gli Assessori regionali di Umbria, Abruzzo, Lazio e Marche, è stata data attuazione al DM del 16 febbraio scorso che ha disposto una integrazione al pagamento precedentemente in favore di 3.776 aziende per 2.499.740 euro. Lo rende noto il ministero delle Politiche ...

