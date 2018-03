Adua Del Vesco | Minacce per essere la donna di Gabriel Garko

Classifica generale Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018 : la grAduatoria dopo il superG di Are. Marcel Hirscher vince matematicamente! Settima Sfera di Cristallo consecutiva! : Marcel Hirscher ha matematicamente conquistato la Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino. Era soltanto una formalità, visto che aveva oltre 200 punti di vantaggio su Henrik Kristoffersen, ma il Cannibale ha voluto conquistarsi il suo trionfo sul campo, partecipando e chiudendo al decimo posto il superG delle Finali di Are. Per Hirscher si tratta della Settima Sfera di Cristallo consecutiva, che lo consegna ancora di più alla ...

Classifica generale Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018 : la grAduatoria dopo la discesa di Are. Beat Feuz supera Kjetil Jansrud al terzo posto : Cambia il terzo gradino del podio della Classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino, dopo la discesa delle Finali di Are. Marcel Hirscher ha già in pugno la vittoria, davanti a Henrik Kristoffersen, mentre Beat Feuz si è portato al terzo posto, vincendo anche la Coppetta di discesa. superato, quindi, Kjetil Jansrud, ora quarto, davanti ad Aksel Lund Svindal. Il migliore azzurro è Dominik Paris, 11°. La Classifica generale ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 : la grAduatoria dopo la discesa di Are. Sofia Goggia sale al quinto posto! : Non è cambiata la testa della Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile dopo la discesa di Are, la prima gara delle Finali di Coppa del Mondo. Mikaela Shiffrin non ha partecipato, pur essendo qualificata, avendo già in tasca la Coppa di Cristallo, davanti alla svizzera Wendy Holdener. Viktoria Rebensburg è invece salita al terzo posto grazie al piazzamento odierno in quarta posizione. Sofia Goggia, vincitrice della ...

GrAduatorie ATA 2017-20 : via al modello D3 - cosa non dimenticare : Il modello D3 per l’aggiornamento delle Graduatorie ATA di terza fascia si presenta da oggi 14 marzo fino al 13 aprile (ore 14.00) tramite il portale Istanze Online. Chi non si è ancora registrato su Istanze Online, può seguire la nostra semplice guida passo passo. cosa non si deve dimenticare prima di conpilare il modello? […] L'articolo Graduatorie ATA 2017-20: via al modello D3, cosa non dimenticare proviene da Scuolainforma.

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018 : la grAduatoria dopo Ofterschwang . Mikaela Shiffrin vince la generale per il secondo anno : Mikaela Shiffrin conquista la sua seconda Coppa del Mondo generale dopo il terzo posto nel gigante di Ofterschwang. L’americana precede in Classifica la svizzera Wendy Holdener e la tedesca Viktoria Rebensburg. Proprio quest’ultima ha ipotecato il successo nella Classifica di gigante, avendo 92 punti di vantaggio ad una gara dal termine su Tessa Worley La Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 1 ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : le grAduatorie generali e di specialità. Johannes Klaebo vince la classifica sprint : Il norvegese Johannes Klaebo conquista la Coppa del Mondo di sprint di sci di fondo e mette una serissima ipoteca su quella generale: questo il responso dell’aritmetica al termine della gara odierna di Drammen, in Norvegia. La matematica però non concede la possibilità di festeggiare la Coppa di specialità alla norvegese Maiken Caspersen Falla, che ha bisogno di 3 punti nell’ultima sprint per poter gioire. Mette le mani sulla ...

La grAduale flessibilizzazione dell'ordinamento del lavoro dopo il Jobs Act : 7 marzo 2018 - Notevoli ed incidenti trasformazioni strutturali, insieme al sopravanzare della crisi occupazionale, hanno coinvolto, negli ultimi anni, il mondo produttivo costringendo le imprese a ricercare, all'interno della flessibilità d'impiego, forse l'unica risposta alle mutevoli esigenze dei mercati. Questa tanto adulata flessibilità ha portato ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018 : la grAduatoria dopo Crans Montana. Wendy Holdener vince la Coppetta di combinata : Wendy Holdener si è aggiudicata la Coppa del Mondo di combinata. La svizzera ha chiuso quarta la gara di Crans Montana, raggiungendo la vittoria della Coppetta, dal momento che si trattava dell’ultima prova della stagione in questa specialità. Con il quarto posto odierno, poi, la 24enne ha consolidato il secondo posto nella Classifica generale, sempre comandata dall’americana Mikaela Shiffrin, che nel prossimo weekend potrebbe ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018 : la grAduatoria dopo il superG di Crans Montana. Tina Weirather comanda la specialità ad una gara dal termine : Tina Weirather si è aggiudicata il superG di Crans Montana valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Un successo prezioso per l’atleta del Lietchtenstein, che si è così portata in testa alla Classifica di specialità: ad una sola gara dal termine, nelle Finali di Are, il secondo successo consecutivo sembra in pugno, potendo contare su 46 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut. Sul secondo gradino del podio ha chiuso ...

