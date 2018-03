Addio a Pier Alberto Napoli | si è battuto a favore dei dializzati

“Perché ho fatto questa strage”. Giussano - la ‘confessione’ di ”Baffo”. Nella lettera d’Addio trovata dai carabinieri - un misto di deliri e scuse : i motivi che hanno spinto Alessandro Turati a compiere l’omicidio-suicidio : Le ha uccise nel sonno, forse non si sono accorte neppure di quello che stava accadendo. Il mistero di Paina di Giussano (Monza e Brianza) è stato risolto in pochi minuti grazie alla lettera d’addio lasciata sul pavimento dell’appartamento. Le forze dell’ordine entrano in casa dopo aver ricevuto una segnalazione e trovano tre corpi. Due donne e un ragazzo: Monica Cesano (58 anni) Paola Partavicini (88 anni) ...

ANBI : Addio a Giampiero Maracchi - “mancherà all’intero mondo scientifico italiano” : “Giampiero Maracchi ci piace ricordarlo per il grande profilo scientifico, che sin dal 2005 ci ha accompagnato in molte scelte tese ad imporre culturalmente concetti di prevenzione, sicurezza alimentare ed ambientale. Il coraggio di averlo fatto con i Consorzi di bonifica e di irrigazione, in tempi in cui qualcuno li vedeva come corpi estranei alla tutela ed alla gestione del territorio e delle risorse idriche, unitamente all’umanità, che lo ...

Morte di Piero Ostellino - Vittorio Feltri : Addio al giornalista che svelò quanto è brutto il comunismo : Per poco tempo lavorò al desk della politica internazionale, poi nel '70 fu nominato corrispondente da Mosca. E qui dimostrò di essere un fuoriclasse. Fu il primo e l'unico giornalista italiano a ...

Addio a Giampiero Maracchi - il climatologo che inventò le previsioni moderne : Si è spento a Firenze all'eta di 75 anni. Lo scienziato, tra i padri delle moderne previsioni metereologiche, era presidente dell'Accademia dei Georgofili, prestigiosa istituzione fondata nel 1753.Continua a leggere

Addio a Piero - ha fatto la storia della Croce Rossa Livorno : Il Comitato di Livorno perde all'età di 84 anni Piero Chirici, il maggiore rappresentante della propria storia ed il principale artefice della rinascita e

Addio al giornalista Piero Ostellino : fu direttore del Corriere della Sera : È morto a 82 anni Piero Ostellino, direttore del Corriere della Sera dal giugno 1984 al febbraio 1987 e per molti anni corrispondente e editorialista per il quotidiano di via Solferino. Nato a...

Addio a Piero Ostellino - fu direttore del Corriere della Sera : È morto il giornalista Piero Ostellino. Ottantadue anni, aveva diretto il Corriere della Sera dal 1984 al 1987, dove aveva fatto anche il corrispondente da Mosca e da Pechino, l’inviato speciale, l’editorialista ed era stato titolare della rubrica settimanale Il dubbio. Convinto liberale e garantista, sotto la sua direzione, comparve sulla prima pagina del Corriere il famoso articolo di Leonardo Sciascia sui «professionisti ...

Addio a Piero Ostellino - diresse il Corriere della Sera : È morto il giornalista Piero Ostellino. Ottantadue anni, aveva diretto il Corriere della Sera dal 1984 al 1987, dove aveva fatto anche il corrispondente da Mosca e da Pechino, l’inviato speciale, l’editorialista ed era stato titolare della rubrica settimanale Il dubbio. Convinto liberale e garantista, sotto la sua direzione, comparve sulla prima pagina del Corriere il famoso articolo di Leonardo Sciascia sui «professionisti ...

Addio a Piero Ostellino : ex direttore del Corriere della Sera dal 1984 al 1987 : Addio a Piero Ostellino: ex direttore del Corriere della Sera dal 1984 al 1987 Il giornalista, che aveva 82 anni, è morto nella sua casa di Milano Continua a leggere L'articolo Addio a Piero Ostellino: ex direttore del Corriere della Sera dal 1984 al 1987 proviene da NewsGo.

Piero Ostellino è morto. Addio al grande giornalista - una vita al Corriere della Sera : Ai tempi di Tangentopoli prese quindi di mira con assiduità anche gli eccessi del giustizialismo e il protagonismo e le interferenze nella politica di certa magistratura che, in nome di un'esigenza ...

Piero Ostellino è morto. Addio al grande giornalista - una vita al Corriere della Sera : È morto il giornalista Piero Ostellino. Ne dà notizia il Corriere della Sera, quotidiano che Ostellino guidò dal 1984 al 1987. Aveva 82 anni. Convinto liberale e garantista, aveva fondato il Centro Einaudi di Torino ed era stato corrispondente da Mosca e da Pechino. Contrastò sempre lo statalismo dirigista, come si legge sul sito del CorSera.Nato il 9 ottobre 1935 a Venezia, laureato in Scienze politiche presso ...

Addio a Piero Ostellino - fu direttore del Corsera : Roma, 10 mar. , askanews, E' morto a 82 anni il giornalista Piero Ostellino, ne dà notizia il Corriere della sera, giornale di cui fu direttore dal 1984 al 1987. Nato a Venezia il 9 ottobre 1935, ...

Piero Ostellino è morto/ Addio all'ex direttore del Corriere della Sera : giornalista liberale convinto : Piero Ostellino è morto. Addio all'ex direttore del Corriere della Sera: giornalista liberale convinto, ha scritto anche per il Giornale. Contribuì alla fondazione del Centro Einaudi(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:56:00 GMT)

Addio al giornalista Piero Ostellino : fu direttore del Corriere della Sera : È morto il giornalista Piero Ostellino. L'annuncio sul sito del 'Corriere della Sera', quotidiano dove ha lavorato dal 1967 al gennaio 2015, ricoprendo diversi incarichi: corrispondente da Mosca e da ...