AC DC | quando il cinema è rock | 5 sequenze da urlo

Io sono Tempesta quando il potere dei soldi è più forte del destino - Cinema - Spettacoli : Chi sono i buoni, se ci sono? Si può partire dalla domanda che ci si pone alla fine, quando ci si accorge che di fonte al denaro, di fronte alla possibilità di riscatto economico cadono scrupoli, ...

Io c è - quando la religione è business così Edoardo Leo diventa profeta dello Ionismo - Cinema - Spettacoli : Bisogna dare subito un segnale forte. Ad esempio, dire che Dio non è uno e trino bensì 'quadruplo'. Attribuire al suo pastore un aspetto fusion, che metta insieme caratteristiche di diversi leader ...

Io c è - quando la fede è un business al cinema la commedia con Edoardo Leo : Massimo è il proprietario del 'Miracolo Italiano', bed and breakfast un tempo di lusso ma ormai fatiscente per colpa della crisi che ha messo in ginocchio l'attività del proprietario. Non ha invece ...

The Post al cinema - quando il giornalismo si gioca tutto. Tre storie di freelance italiani in zone di guerra : Tre giornalisti italiani, tre storie di freelance che hanno scelto il mestiere di raccontare la guerra. Con tutte le difficoltà per rimanere sul Posto e per vendere i propri pezzi in un mercato sempre più competitivo, lontano nel tempo dal giornalismo glorioso raccontato in ‘The Post‘. Dai costi per vivere una giornata al fronte fino all’assicurazione che tanti media, ormai, non garantiscono più: le testimonianze di Francesca ...

50 sfumature di rosso arriva al cinema in Italia : quando in tv? : arriva in Italia 50 sfumature di rosso, l’ultimo capitolo : scopriamo anticipazioni, trama, cast e possibile data di messa in onda in tv E’ ufficialmente partito il countdown per l’arrivo al cinema di 50 sfumature di rosso, il terzo ed ultimo capitolo della trilogia campione di incassi al botteghino tratta dai romanzi bestseller di E. L. James. Ecco tutto quello che c’è da sapere e le anteprime previste per celebrare la ...

THE POST - quando la stampa - ed il cinema - diventano grandi : Il 1° febbraio esce nelle sale italiane il nuovo film di Steven Spielberg, THE POST, acclamato pressoché unanimemente dalla critica e già candidato nelle categorie Miglior Film e Miglior Attrice Protagonista ai prossimi Oscar. Potrebbe sembrare il tipico “successo annunciato", vista la presenza di due mostri sacri del calibro di Meryl Streep e Tom Hanks e la conoscenza del mestiere, ormai ampiamente dimostrata, del creatore di E.T., Indiana ...

Edhel - quando la fuga dal bullismo parla la lingua del cinema fantasy : Una bambina, un cavallo, e un paio di orecchie a punta da elfo. Arriva in sala il 25 gennaio 2018 Edhel, l’opera prima di Marco Renda, esperimento curioso di cinema italiano per adolescenti, in cui il realismo della deformazione fisica, dell’alterità sociale, prova a fondersi con un coté fantasy. Edhel (Gaia Forte) è una bambina che vive perennemente col capo coperto da un cappuccio della felpa o della giacca per nascondere due padiglioni ...

Fabrizio de Andrè - Principe Libero/ Luca Marinelli : dal cinema in tv - ecco quando vedremo la mini fiction : Fabrizio De Andrè, Principe Libero: Luca Marinelli interpreta il ruolo del poeta della musica italiana nel film diretto da Luca Facchini e nelle sale il 23 gennaio prossimo.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:25:00 GMT)

Cinema Astoria chiuso da mesi in attesa di manutenzione - nessuno sa quando riaprirà : Il Cinema Astoria di Ravenna lo scorso autunno non ha ripreso le proiezioni come al solito e a metà gennaio del 2018 è ancora chiuso: sono necessari dei lavori di manutenzione per riparare i danni ...

quando il cinema è una cosa di famiglia : Quando Fernando Perona iniziò a proiettare pellicole in un locale di via Garibaldi a Cuorgnè, il cinema era poco più che un gioco d'ombre. In quel 1913 la casa di produzione di George Méliès stava ...