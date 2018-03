' Abbiamo perso 5mila abitanti in un anno' | emergenza lavoro in Umbria | crescono

Crolla ex monastero a Napoli - 5 persone coinvolte : i vigili del fuoco - “Abbiamo scavato tra le macerie con le mani” [GALLERY] : 1/4 ...

Crolla ex monastero a Napoli - 5 persone coinvolte : i vigili del fuoco - “Abbiamo scavato tra le macerie con le mani” [GALLERY] : 1/4 ...

Pd - Orlando : “Niente processi - ma nemmeno rimozioni. Abbiamo perso tutti - ma la responsabilità è di Renzi” : Non si devono fare processi ma nemmeno rimozioni. All’indomani della direzione del Partito Democratico Andrea Orlando, ministro della Giustizia e capo della principale corrente di minoranza, trova parole un po’ più nette di quelle usate in riunione. E’ vero, dice per esempio, che “Abbiamo perso tutti”, ma la responsabilità è di Renzi: “Sicuramente non c’era dialettica nel partito – spiega in ...

"Abbiamo perso perché gli elettori sono morti" : L'analisi della sconfitta più divertente , e fraintesa, d'Italia . A pubblicarla su Facebook sono i Giovani Democratici di Pesaro che, all'indomani delle elezioni, hanno tentato di sdrammatizzare la ...

Il Pd alza bandiera bianca - Migliore : Così Abbiamo perso : Il Pd ha perso, è all'opposizione. La diagnosi è lapidaria, l'autore di quelli più che autorevoli: il padre dell'attuale legge elettorale Ettore Rosato.Il senatore dem, fra i big del partito di Renzi, ha commentato Così a caldo i primi exit poll che vedono i consensi per il partito di Largo del Nazareno compresi in una forchetta di consensi che va dal 20 al 23%."Se risultato dovesse confermarsi, sarebbe un risultato ...

Pd alza bandiera bianca - Migliore : Così Abbiamo perso : Il Pd all'opposizione. La diagnosi è lapidaria, l'autore di quelli più che autorevoli: il padre dell'attuale legge elettorale Ettore Rosato.Il senatore dem, fra i big del partito di Renzi, ha commentato Così a caldo i primi exit poll che vedono i consensi per il partito di Largo del Nazareno compresi in una forchetta di consensi che va dal 20 al 23%."Se risultato dovesse confermarsi, sarebbe un risultato negativo e noi ...

Roma - Dzeko : "Non siamo scarsi e non Abbiamo perso 5-0" : Come l'anno scorso: doppietta e Napoli battuto in casa. Edin Dzeko è l'eroe giallorosso del San Paolo. Nel momento più delicato della stagione si carica sulle spalle la Roma e la rilancia in chiave ...

Lazio-Juventus - Inzaghi : 'Dispiace aver perso così - non Abbiamo demeritato' : La Lazio crolla al 92' e regala alla Juventus la gioia dei tre punti. All'Olimpico biancocelesti stanchi ma battaglieri, incapaci di reggere, però, l'urto finale della squadra di Massimiliano Allegri. ...

Lo Stato Sociale : «Col G8 di Genova Abbiamo perso la nostra innocenza» | : Alla Feltrinelli questo pomeriggio erano quasi in 300 al firma-copie a cui è seguito un mini live, con una lunga serpentina di fan di tutte le età che arrivava sino all'ultimo piano della libreria

Lo Stato Sociale : «Col G8 di Genova Abbiamo perso la nostra innocenza»| : Alla Feltrinelli questo pomeriggio erano quasi in 300 al firma-copie a cui è seguito un mini live, con una lunga serpentina di fan di tutte le età che arrivava sino all'ultimo piano della libreria

Caso Regeni - i genitori di Giulio accusano il governo : “Abbiamo perso tempo - ora bisogna alzare la voce” : Caso Regeni, i genitori di Giulio accusano il governo: “Abbiamo perso tempo , ora bisogna alzare la voce” I genitori denunciano che il ritorno dell’ambasciatore in Egitto non ha consentito, come promesso, di raggiungere “la verità processuale sulla morte del giovane Continua a leggere L'articolo Caso Regeni, i genitori di Giulio accusano il governo: “Abbiamo perso tempo , ora bisogna alzare la voce” sembra ...

Caso Regeni - i genitori di Giulio accusano il governo : “Abbiamo perso tempo - ora bisogna alzare la voce” : Caso Regeni, i genitori di Giulio accusano il governo: “Abbiamo perso tempo , ora bisogna alzare la voce” I genitori denunciano che il ritorno dell’ambasciatore in Egitto non ha consentito, come promesso, di raggiungere “la verità processuale sulla morte del giovane Continua a leggere L'articolo Caso Regeni, i genitori di Giulio accusano il governo: “Abbiamo perso tempo , ora bisogna alzare la voce” sembra ...

Caso Regeni - i genitori di Giulio 'Abbiamo perso tempo. Occorre alzare la voce' : Se, come ci era stato garantito dal nostro Governo, l'invio dell'ambasciatore, doveva consentire il raggiungimento della verità processuale su 'tutto il male del mondo' inferto su nostro figlio, il ...

Serie A - Lazio. Inzaghi : “Abbiamo perso lucidità” : “Quando non si può vincere bisogna almeno pareggiare. Nessun caso Anderson”. Sabato la sfida contro il Napoli. “Serviva più pazienza”. Una squadra poco concentrata forse. Almeno così è apparsa la Lazio di Simone Inzaghi, sconfitta dal Genoa allo stadio Olimpico con il risultato di 1-2. Il match, valido per la 23°giornata di campionato, ha visto i biancocelesti in uno stato di forma poco reattivo e, proprio per ...