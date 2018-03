A «Venezia Art Expo» fiorisce la creatività sotto ogni forma

Basket - Europe Cup 2018 : Avellino sbanca Minsk e si qualifica ai quarti. Avanti Venezia - harakiri Sassari : Due su tre per le italiane nel ritorno degli ottavi della FIBA Europe Cup. Se per la Reyer Venezia la trasferta in Ungheria è stata pura formalità, la Sidigas Avellino si è dovuta guadagnare la qualificazione espugnando Minsk dopo il pareggio dell’andata. Male, infine, la Dinamo Sassari, che ha sprecato il +17 dell’andata, perdendo con lo stesso passivo e subendo la beffa definitiva all’overtime. Era la Sidigas Avellino a ...

DIRETTA / Kormend Venezia (risultato finale 88-86) : Reyer ai quarti - sfiderà il Nizhny (Europe Cup) : DIRETTA Kormend Venezia: risultato finale 88-86. La Reyer archivia ufficialmente la qualificazione ai quarti di finale di basket Europe Cup. La prossima avversaria sarà il Nizhny Novgorod(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:41:00 GMT)

DIRETTA / Kormend Venezia (risultato live 45-52 - 20') streaming video e tv : 3^ quarto (Europe Cup) : DIRETTA Kormend Venezia: info streaming video e tv, orario e risultato live. Formalità per la Reyer in Ungheria, dopo il +32 dell'andata il passaggio del turno in Europe Cup è scontato(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:39:00 GMT)

Diretta/ Kormend Venezia (risultato live 22-29 - 10') streaming video e tv : 2^ quarto (Europe Cup) : Diretta Kormend Venezia: info streaming video e tv, orario e risultato live. Formalità per la Reyer in Ungheria, dopo il +32 dell'andata il passaggio del turno in Europe Cup è scontato(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:17:00 GMT)

Imagine. Nuove immagini nell'arte italiana 1960-1969. Al Peggy Guggenheim di Venezia : Giovanni Lauricella Tra le celebrazioni più importanti di cui abbiamo parlato ultimamente per ricordare il periodo artistico del '68 di spessore internazionale c'è " Imagine. Nuove immagini nell'arte ...

Venezia : Gdf disarticola associazione ‘ndranghetista operante in Veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Vadalà è indagato nel procedimento penale Veneziano per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio e autoriciclaggio, per aver creato unitamente ad altri componenti del sodalizio dei canali commer

Venezia : Gdf disarticola associazione ‘ndranghetista operante in Veneto : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - Nelle prime ore della mattinata, il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia ha eseguito diversi provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità giudiziaria di Venezia nei confronti di 17 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazio

Diretta/ Torino Venezia (risultato live 55-70 30') streaming video e tv : ultimo quarto (basket Serie A1) : Diretta Torino Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRuffini. Due squadre che puntano in grande e recentemente hanno vinto trofei importanti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Diretta/ Torino Venezia (risultato live 19-26 10') streaming video e tv : 2^ quarto (basket Serie A1) : Diretta Torino Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRuffini. Due squadre che puntano in grande e recentemente hanno vinto trofei importanti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Shock Serie B - Venezia-Ascoli : aggrediti due calciatori dopo la partita : Serie B, Venezia-Ascoli, aggrediti due calciatori – Shock nel campionato di Serie B. Al ritorno dalla trasferta di Venezia due calciatori dell’Ascoli sono stati aggrediti la scorsa notte al rientro a casa da alcune persone con il volto coperto. I due erano reduci dalla sconfitta nella gara del torneo cadetto contro la squadra di Filippo Inzaghi. Il primo è stato Samuele Parlati che ha ricevuto un pugno che ha schivato finendo a terra ...

Video/ Venezia Ascoli (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata) : Video Venezia Ascoli (1-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 30^ giornata. A decidere la sfida al Penzo la rete di Geijo, firmata su rigore al 47'.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:32:00 GMT)

Trenitalia : dal 15 marzo parte il nuovo Frecciarossa Genova - Milano - Venezia : Venezia, 6 mar. (AdnKronos) - Dal 15 marzo Genova entra a far parte del network delle città servite dal Frecciarossa. I biglietti per il nuovo Genova - Milano - Venezia sono in vendita da oggi, martedì 6 marzo, su tutti i canali commerciali di Trenitalia. La coppia di treni di andata e ritorno colle

Vodafone Italia diventa top partner del Venezia di Tacopina : I clienti Vodafone tifosi del Venezia avranno la possibilità di seguire dal vivo la propria squadra e incontrare i propri beniamini. L'articolo Vodafone Italia diventa top partner del Venezia di Tacopina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Venezia-Ternana - 2-0 - : highlights e gol della partita - Serie B 28giornata - : Video Venezia Ternana , risultato finale 2-0, : gli highlights e i gol della partita di Serie B che ha visto prevalere gli uomini di Filippo Inzaghi.