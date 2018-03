A sorpresa nuova mappa gratis in Call of Duty WW2 direttamente da Modern Warfare

optimaitalia

(Di sabato 17 marzo 2018) Sledgehammer Games ha aggiunto unainofWW2, "Spedizione del 1944" (Shipment 1944 in inglese, era quasi tutto vero), una versione rinnovata delladelle spedizioni diof. L'ottima notizia è che questaarriva in maniera totalmente gratuita per tutti su Xbox One, PS4 e PC. C'è anche un trailer che consigliamo di guardare.https://www.youtube.com/watch?v=LFs917Wb35ALaSpedizione 1944 funziona in modo molto simile a quella vista in passato, ma con contenitori di spedizione in legno. Puoi nasconderti nei contenitori per tendere un'imboscata ai tuoi nemici, ovviamente loro possono fare esattamente lo stesso con te. Rimane da vedere esattamente cosa è stato cambiato rispetto alla versione di, non ci sorprendiamo affatto se sono stati aggiunti cambiamenti anche importanti.Altri DLC per arriveranno per ...