Biathlon : a Oslo due podi per l'Italia : ANSA, - ROMA, 17 MAR - Due podi di Coppa del mondo per il Biathlon azzurro. A Oslo Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo hanno concluso al terzo posto la staffetta femminile , 13/o podio stagionale per l'Italia, . ...