A Monza e Brianza l' acqua è trasparente | la qualità si legge online

Monza-Brianza - tre cadaveri rinvenuti in appartamento : Trovati tre cadaveri in un appartamento a Paina di Giussano , Monza-Brianza, poco dopo le 23. Si tratterebbe di madre, figlia e nipote.

8 marzo 2018 - sciopero generale : anche a Monza e Brianza a rischio trasporti e servizi : Un 8 marzo di sciopero. La Giornata internazionale della donna è l'occasione per una mobilitazione contro la violenza maschile e tutte le forme di violenza di genere. A Monza e Brianza avrà ricadute ...

Confcommercio : Sangalli rieletto presidente di Milano - Lodi e Monza-Brianza : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Carlo Sangalli è stato confermato per acclamazione presidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, la maggiore tra le associazioni territoriali di Confcommercio con 42mila imprese associate e 375mila addetti. Inoltre, si spiega dall'associazione, per la prima

Monza - “violenza privata contro Fabrizio Gatti” : ex vicepresidente di Confindustria Brianza condannato a 14 mesi : Condanna a un anno e due mesi di reclusione per il “re” del legno brianzolo, Mario Barzaghi, titolare della Effebiquattro di Seregno, già vice presidente di Confindustria Monza Brianza. Con le stesse accuse, di violenza privata contro il giornalista dell’Espresso Fabrizio Gatti, è stata condannata a 8 mesi di reclusione anche la figlia Giovanna. La sentenza è stata letta nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 febbraio, dal giudice del ...

Scuola - allarme dispersione a Monza e in Brianza : uno studente su cinque non ce la fa : Uno studente su cinque non supera il biennio superiore. Tra bocciati e studenti a rischio dispersione questo è il dato che emerge in Brianza: il 20 per cento è a rischio. Uno studente su cinque non ...

Monza - MADRE E FIGLIA MORTE IN CASA/ Fermato zio e fratello ricoverato in Brianza : giallo su movente : Brianza, MADRE e FIGLIA MORTE in CASA: Ornago, lo zio e fratello Paolo Villa arrestato con l'accusa di duplice omicidio. Corpi nascosti in CASA per una settimana, i primi racconti(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 14:40:00 GMT)

Monza - madre e figlia morte in casa/ Brianza - arrestato parente delle donne uccise : “non uscivano mai di casa” : Brianza, madre e figlia morte in casa: Ornago, lo zio e fratello Paolo Villa arrestato con l'accusa di duplice omicidio. Corpi nascosti in casa per una settimana, i primi racconti(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 11:40:00 GMT)

La Cgil fa scuola di formazione politica a Monza e in Brianza : Che i partiti della sinistra fossero in crisi lo sapevamo. Che il sindacato avesse in questi anni sopperito a un vuoto clamoroso di rappresentanza anche. Ma che una Camera del Lavoro si mettesse in prima linea per organizzare formazione politica non era ancora accaduto. Ora che accade, nella Camera del Lavoro di Monza e della Brianza, dobbiamo ammettere che si tratta di una bella novità.Non pensate a indottrinamenti marxisti-leninisti o ...

Monza Brianza - incidente tra Porsche e utilitaria : pensionato incastrato tra le lamiere - è grave : grave incidente stradale martedì sera in pieno centro storico, a Lissone. Poco dopo le 22.30, una Porsche Cayenne si è scontrata con un'utilitaria. L'urto è stato molto violento e ha suscitato una ...

Mamma e figlio aggrediti in auto Monza e Brianza - botte per lite stradale : La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà due milanesi, pregiudicati, per violenza privata, lesioni personali plurime, danneggiamento aggravato e favoreggiamento personale. Secondo quanto ...