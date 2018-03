A 5 anni sono stata violentata | è stato terribile I tanti dolori mi hanno reso un

'Ai soldati dicevano : Andate e sparate - i vietnamiti non sono umani'. 50 anni fa queste fotografie fecero vergognare l'America : Il 16 marzo 1968 Ron Haeberle, in Vietnam con l'esercito americano, assistette alla carneficina in cui morirono 350 civili inermi. Con le sue fotografia l'America dovette svegliarsi dal torpore e ...

Massacro di My Lai - cinquant'anni fa le foto che mostrarono al mondo la vergogna del Vietnam. Il fotografo : "Ai soldati dicevano : Andate e sparate - i vietnamiti non sono umani" : Attenzione: alcune immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità"C'era un uomo con due bimbi al seguito e un cestino in mano che andava incontro ai soldati, sul volto la disperazione. Gridava 'No VC, No VC, No VC!'. Cercava di dire che loro non erano vietcong. Uno dei militari, non fece una piega. Sparò a tutti e tre". cinquant'anni fa, il 16 marzo 1968, il Massacro di My Lain fu una delle pagine più scure del Vietnam. ...

Enrico Nigiotti : 'A 30 anni sono riuscito ad aprirmi al mondo' : Tanto è vero che il successo in streaming de "L'amore è" è stato sorprendente. Stai lavorando a un album? Sì, l'obiettivo è quello. Ma con i tempi giusti. Intanto seguo anche altre strade. Per ...

Tomb Raider 2018. Ci sono voluti 20 anni ma la nuova Lara Croft è tutta un’altra storia : Come una qualsiasi valletta era diventata famosa principalmente per essere tettona, in un’era in cui i videogiochi in ambiente 3D erano disegnati a poligoni giganti. Lara Croft aveva un grosso angolo al posto delle tette ma tanto bastava per il facile scandalo (per i genitori e i media) e il facile eccitamento (dei compratori). In shorts e treccia era stata protagonista di tre avventure (i primi tre Tomb Raider) molto influenti nel mondo ...

Gli effetti devastanti di 8 anni di guerra in Siria sui bambini : le prime vittime sono sempre loro : Oggi per la Siria inizia un nuovo anno di guerra, l'ottavo, fatto di bombardamenti e atrocità, nel quale i bambini sono ancora una volta le vittime principali. Soltanto nei primi due mesi del 2018...

Ma i Giochi sono valsi la candela? Le opere olimpiche di Torino 12 anni dopo : La storia che lega Torino e le Olimpiadi non è ancora finita. Nonostante siano passati ormai dodici anni dall’edizione che, in tanti modi diversi, ha permesso alla città sabauda di cambiare pelle. A Palazzo di Città, allora, c’era Sergio Chiamparino. Oggi, da poco meno di due anni, c’è Chiara Appendino. E sono proprio le parole della Sindaca ad riaprire quell’uscio che nessuno aveva ...

I consigli di Gene Gnocchi a Renzi : “Devi solo sparire per un po - quarant’anni sono più che sufficienti” : “Pronto Matteo, sono Gene. Dove sei? A sciare. Allora non ci siamo capiti. Tu non devi sciare, Matteo, tu devi lasciare”. Prende di mira tutti gli attori politici del post-voto Gene Gnocchi, nella nella sua copertina settimanale a Di Martedì (la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7). Da Renzi a Di Battista alle prese con il figlio che chiede “la paghetta di cittadinanza” L'articolo I consigli di Gene Gnocchi a ...

Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati dopo due anni : Le strade di Zayn Malik e Gigi Hadid si sono divise: così riporta il The Sun spiegando che la rottura sarebbe avvenuta a inizio marzo. [arc id=”9dda59ea-30c0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] “Non sono più una coppia ma restano vicini e si sostengono l’un l’altro – ha detto una fonte al tabloid – la realtà è che sono cresciuti, stando insieme per molto tempo“. “Hanno orari di lavoro pazzi che mettono ...

MMA - Giovanni Melillo a SN : 'Non sono secondo a nessuno. Il match con Pedersoli jr? Ho altre priorità' : ... Carlo Pedersoli jr e dello stato attuale delle MMA in Italia, argomento che abbiamo toccato in precedenza anche con il campione del Mondo Cage Warriors Mauro Cerilli . La vittoria della prima ...

“Com’ero - come sono : colpa dei medici”. Il dramma di Magdalena. Ha 31 anni - un marito e due splendidi bambini. Scopre di essere incinta ed è al settimo cielo. Poi la sventura : corre in ospedale ma nessuno capisce cosa sta accadendo al suo corpo : “Era così banale…”. Un calvario assurdo : Magdalena Malec è una giovane madre britannica di 31 anni. La donna viveva a Luton, nel Bedfordshire, con il merito Roberta e i suoi bimbi Paulina di 9 anni e Severin di 7. Una vita serena senza intoppi e quando nel 2014 ha saputo di essere incinta del suo terzo bebè era molto felice. Poi la bruttissima sorpresa, dopo poche settimane ha perso il suo bambino a causa di un aborto spontaneo. Dopo questo fatto però ha continuato ad avere ...

“Mi dicono che sono grasso e inutile” : a 12 anni si impicca nel garage di casa : Andrew Leach, di Southaven, in Mississippi, si è tolto la vita impiccandosi nel garage di casa. Il suo corpo senza vita è stato scoperto dal fratello maggiore, insieme ad una lettera in cui il 12enne ha spiegato i motivi del suo gesto. "Il nostro cuore è spezzato. Un gruppo di ragazzi lo chiamava grasso e inutile e lui non ha retto gli insulti".Continua a leggere

“Donna - che hai fatto!?”. La trasfigurazione di Tori Spelling. Nella finzione - come nella vita - era la migliore amica di Kelly a Beverly Hills e insieme facevano strage di cuori. Gli anni d’oro sono passati - ma la sua ultima apparizione ha creato scompiglio tra i fan : Tutti ricordiamo Donna Martin, era una delle protagoniste del fortunatissimo telefilm Beverly Hills 90210. Una ragazza ricchissima e viziata, ma molto timorata di Dio. Un fidanzato sTorico ma niente sesso per carità. Il personaggio non si discostava molto dalla sua interprete Tori Spelling, figlia del produttore Aaron, è cresciuta nella bambagia, proprio nel quartiere della high society losangelina, la stessa in cui era ambientata la ...

Haakon e Mette-Marit di Norvegia - 17 anni (d’amore) sono volati : I reali di Norvegia si vedono talmente poco (e altrettanto poco fanno parlare di loro) che a tratti si dimentica che il Paese nordico abbia una monarchia. Così quando decidono di mostrarsi in pubblico, e soprattutto di condividere con il mondo momenti privati, è sempre un piccolo evento. Domenica 11 marzo c’erano quasi tutti sulla neve di Holmenkollen, poco fuori Oslo, per la seconda edizione del Raw Air Jump Run, evento (il più estremo al ...