5xmille | chi è informato dona di più

(Di sabato 17 marzo 2018) Un esperimento su un campione di contribuenti ne ha valutato i comportamenti rispetto al 5×1000. Per esempio, quando si conoscono le somme raccolte in precedenza, lezioni si spostano dalle organizzazioni più ricche a quelle che ricevono di meno. di Leonardo Becchetti, Vittorio Pelligra e Tommaso Reggiani (Fonte: lavoce.info) Il 5×1000 in Sardegna Il meccanismo del 5×1000 consente a ogni contribuente di destinare una piccola parte del suo gettito fiscale al finanziamento di organizzazioni che operano in settori ad alto valore sociale, come le associazioni di volontariato, quelle che si occupano di ricerca scientifica, di sport dilettantistico, di beni culturali e paesaggistici, per esempio. In questo modo, il contribuente può premiare con il proprio trasferimento attività che ritiene particolarmente meritorie. Nel 2017 il meccanismo è stato riformato in alcuni aspetti del suo ...