18 ore | 5 film e 14500 chilometri | a bordo | in economy | del volo più lungo al mondo

THE FORGOTTEN/ Su Rai 4 il film con Julianne Moore (oggi - 16 marzo 2018) : The FORGOTTEN, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 16 marzo 2018. Nel cast: Julianne Moore e Dominic West, alla regia Josep Ruben. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:32:00 GMT)

Don Camillo e l’onorevole Peppone - film stasera in tv 18 marzo : trama - curiosità - streaming : Don Camillo e l’onorevole Peppone è il film stasera in tv domenica 18 marzo 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola è del 1955 ed è il terzo episodio della celebre saga, il primo diretto da Carmine Gallone. Peppone, nel dubbio se scegliere la carriera da deputato a Roma o restare nel suo paesino come sindaco, prenderà la sua decisione dopo le struggenti parole del suo amico Don Camillo. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune ...

Florence Korea Film Fest - al via la rassegna cinematografica internazionale : Da sottolineare anche i vari eventi collaterali, come la mostra fotografica a tema e gli spettacoli di danza. La rassegna 2018 sarà l'occasione anche per assegnare, da parte dell'Amministrazione ...

Un amore sopra le righe film al cinema dal 15 marzo : recensione curiosità : Un amore sopra le righe è uno dei film al cinema in uscita il 15 marzo 2018. E’ un film drammatico, sentimentale del 2017, diretto da Nicolas Bedos, con Nicolas Bedos e Doria Tillier. La trama racconta la storia d’amore tra un noto scrittore e sua moglie, durata quasi mezzo secolo. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Un amore sopra le ...

PiGreco-Day - l’amore per la matematica? Si può apprendere con lo spettacolo. E nelle scuole arriva il film “La direzione del tempo” : I bambini italiani di 9 anni sono al trentesimo posto in matematica, davanti alla Francia (35esima) ma dietro alla Germania (24esima). Molto indietro rispetto all’Inghilterra in decima posizione e all’Irlanda campione d’Europa. Questa la fotografia secondo gli ultimi dati Timss, (Trends in International Mathematics and Science Study). Un’immagine che potrebbe presto cambiare grazie anche al cinema perché ora la matematica si impara davanti allo ...

Da Gomorra il film al carcere : arrestato per spaccio un attore del film : Non si placa la “maledizione” che sembra gravare sul cast del film del 2008 Gomorra: dopo altri sei attori finiti in manette, è stato arrestato anche Salvatore Russo che, nel film, interpreta l’uomo che in qualche modo “addestra” i ragazzini consegnandogli il giubbotto antiproiettile per poi sparargli in modo da provare il loro coraggio. Secondo gli inquirenti, infatti, Russo è colpevole di far parte del gruppo che ...

Lorella Boccia : da Amici al Monte Carlo Film Festival senza mai fermarsi : ... 'Vivo con Renato' - LEGGI Lorella ha voglia lanciarsi verso nuove strade e nuove opportunità senza però rinnegare il suo passato ad Amici, talent che l'ha aiutata a crescere e inserirsi nel mondo ...

Google Play Film introduce una nuova barra di navigazione inferiore e prepara una nuova guida : Google ha da poco rilasciato nel Play Store la nuova versione di Google Play Film, arrivato alla versione 4.2 con alcune novità e alte […] L'articolo Google Play Film introduce una nuova barra di navigazione inferiore e prepara una nuova guida proviene da TuttoAndroid.

«Un amore sopra le righe» : il nuovo film di Nicolas Bedos in anteprima : «Mi sentivo come un moscerino attratto dalla lampadina, mi stavo per bruciare». È così che Sarah descrive la scintilla scoccata fra lei e Victor Adelman, un amore poco convenzionale legato alla filosofia, alla vanità, al conflitto. Si conoscono nel 1971 e passano insieme 45 anni densi di emozione e vitalità, in un turbinio che li travolgerà fino alla scomparsa di lui e la volontà di lei di raccontare quella che è stata la loro storia, divisa fra ...

Si ferma sotto la montagna per filmare la frana : donna muore sepolta dai detriti sotto gli occhi di decine di testimoni : Sta facendo il giro del mondo il video ripreso nelle scorse ore sulla strada che porta da Cusco a Paucartambo, in Perù. Una frana blocca la strada, così diverse persone si avvicinano al cumulo di detriti per osservare da vicino il fenomeno naturale. La montagna inizia a sgretolarsi, una donna – che non smette di filmare la scena con il suo cellulare – viene travolta dai detriti. Il fatto risale al pomeriggio di domenica 11 marzo, nei ...

Il film consigliato di oggi - domenica 11 marzo : Il sapore del successo : Per gli amanti delle pellicole a sfondo culinario, il film consigliato della serata è Il sapore del successo, commedia del 2015 interpretata da Bradley Cooper. Un film sulla passione per la cucina, sulle seconde possibilità, sull’amicizia e sull’amore. film da vedere: Il sapore del successo Il sapore del successo, film suggerito per domenica sera, 11 marzo, sarà trasmesso su Rai Movie (can. 24) alle 21.10. La pellicola, del 2015, ...

Il sapore del successo - film stasera in tv - 11 marzo 2018 : trama e curiosità : Il sapore del successo è il film in onda stasera in tv, domenica 11 marzo 2018 in prima serata su RaiMovie. La regia è di John Wells mentre tra gli interpreti troviamo Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Omar Sy. La trama racconta di uno chef caduto in disgrazia che chiede aiuto al suo vecchio fidato personale per provare a dare vita al miglior ristorante del mondo. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune ...