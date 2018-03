17 marzo | falsi miti e vere leggende su San Patrizio

vanityfair

(Di sabato 17 marzo 2018) Non chiamatelo irlandese. Patrono d’Irlanda sì, ma non nato in Irlanda. San, che si festeggia in tutto il mondo sabato 17, è nato in Scozia, secondo la più accreditata delle tradizioni, ma c’è anche chi dice che sia nato in Inghilterra o Galles. Non ha nemmeno portato lui il cristianesimo nell’isola di Dublino. Solo alcuni deisul monaco che è diventato simbolo degli irlandesi del mondo, tutti vestiti di verde per festeggiare con litri di birra. IRLANDESE? NO Maewyin Succat è il vero nome del santo missionario che prese poi quello di. Aveva origini scozzesi, ma le versioni sono diversi e spaziano dal Galles all’Inghilterra, il vescovo nato nel 385. Aveva 16 anni quando fu rapito dai pirati e venduto come schiavo al sovrano di quella che è ora l’Irlanda del Nord. Dopo 6 anni la fuga e il ritorno alla chiesa cristiana. In Inghilterra studiò e tornò in ...