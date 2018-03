10 ragioni che spiegano perché la Finlandia è il Paese più felice del mondo

Ancora un affare il Samsung Galaxy S8 : cinque ragioni che lo rendono così popolare : Sono trascorse ormai due settimane da quando il Samsung Galaxy S8 ha ricevuto l’aggiornamento del sistema operativo Android Oreo e Ancora oggi in tanti si chiedono quali siano i motivi che determinino il successo di questo prodotto. Nonostante non sia tutto oro quello che luccica a proposito di un prodotto che ha fatto parlare tantissimo di sé in un anno di vita, ci sono diversi aspetti a da prendere in considerazione quando si prova a capire ...

Banche - grandi rischi per il futuro non solo Mps. Le ragioni : Uno spettro agita il futuro dell'Italia. E all'indomani delle elezioni del 4 marzo, il Paese potrebbe di nuovo ritrovarsi a fare i conti con la crisi del sistema bancario. Uno scenario tenebroso.

Il ragioniere della Standa che ha scoperto la verità sulla nascita di Caravaggio : È il giorno di San Valentino del 2007 e Vittorio Pirami, come ogni pomeriggio, infila il cappotto per andare a studiare all'archivio diocesano di Milano. Un caffè, il tempo di inforcare gli occhiali per leggere da vicino, ed eccolo chino sui suoi manoscritti del Cinquecento. Meticoloso, si mette in testa di indagare sulle origini ignote della pittrice Fede Galizia, morta durante la peste ma senza una data né una città di nascita certe. ...

Tav - non c’erano ragioni per sostenere anni di lavori. Ma allora perché li abbiamo iniziati? : di Antonio Calafati Della vicenda della Tav in Val di Susa ciò che colpisce è la sua capacità di far perdere ad analisti, giornalisti e politici il filo di un pensare razionale. In una società – e in un tempo – che del calcolo razionale ha fatto il suo ancoraggio, la Tav in Val di Susa è una decisione collettiva che i suoi promotori hanno collocato in uno spazio nel quale la logica e l’evidenza empirica non trovano posto. Chi si oppone alla ...

“Ecco perché mi toglierò 4 costole…”. Paola Caruso choc a Domenica Live. La “Bonas” lo dice in diretta : è gelo tra il pubblico - poi senza perdere un attimo spiega le sue ragioni : Va bene, il lumite è stato superato davvero e ora possiamo dirlo con certezze. Peccato, però, che anche Paola Caruso voglia oltrepassarlo: “Voglio farmi togliere qualche costola per avere la vita stretta”. Paola Caruso a Domenica Live racconta il suo sogno: “Vorrei avere una vita stretta e dei glutei da brasiliana”. perché questa affermazione choc? Non un semplice desiderio. Per mutare il proprio corpo, la Caruso è ...

Centrosinistra - Zingaretti 'Facciamo prevalere le ragioni che ci uniscono' : La politica come risposta ai bisogni della comunità. Zingaretti parte raccontando la sua corsa verso la riconferma alla guida della Regione. '204 sindaci su 378 si sono subito schierati a sostenere ...

5 ragioni che rendono IEM Katowice l'evento di gaming più importante dell'anno : Cornice delle emozionanti partite giocate dai player professionisti sarà, infatti, IEM Expo , la fiera dedicata al mondo degli eSport. Per questa edizione, la fiera sarà aperta durante entrambi i ...

Harry contro tutti : “Non sente ragioni : vuole anche ‘lei’ al suo matrimonio”. E a corte è subito maretta. A quanto pare - Meghan non è la sola ‘in rotta’ con le regole - anche il principe non scherza. Anche a costo di scatenare un caos : Che il royal wedding del 19 maggio prossimo non sarà all’insegna della tradizione si era capito. Meghan Markle, e Anche questa ormai è roba nota, non deve avere un bel rapporto con il protocollo reale. Lo ha dimostrato più e più volte in questi mesi pre-matrimonio, costellati chiaramente da rumor quotidiani. Meghan e il principe Harry convoleranno a nozze il prossimo 19 maggio a Windsor, ma a quanto pare l’evento sarà molto ...

Le buone ragioni che hanno consigliato a Renzi il basso profilo su Macerata : C'è un motivo se Matteo Renzi non ha spinto l'acceleratore sui fatti di Macerata. C'è una ragione se il segretario del Partito democratico ha evitato di polemizzare furiosamente con Matteo Salvini. Il ...

Perché il mondo della scuola punirà il Pd. Perché - a sinistra - quel popolo - può trovare le sue ragioni : La prima questione, il contratto. Sono circa dieci anni che manca all'appello il rinnovo contrattuale, con annesse retribuzioni ferme per i lavoratori della scuola. Non sono i soli, ma in questo caso stiamo parlando di una categoria che è cardine di un'infrastruttura civile tra le più importanti del nostro paese -la scuola- con retribuzioni ben al di sotto della media europea.La verità indicibile è che il valore ...

Le ragioni di Trump e le critiche europee : A Davos tante belle parole. Discorsi aulici e senso della storia. Angela Merkel, Emmanuel Macron, e Paolo Gentiloni, solo per citarne alcuni. In aperto contrasto con il convitato di pietra ancora assente, quel Donald Trump che si sono rifiutati d'incontrare, quasi temessero un possibile contagio. Mentre il suo Segretario al tesoro Steven Mnuchin, ribadiva con un candore disarmante: "Il dollaro debole fa bene al commercio Usa". Più che un ...

ragioni per diffidare dal pessimismo che serpeggia a Davos : Chi ascolteranno i mercati (ammesso che ascoltino davvero)? L'happening del gotha dell'economia internazionale, che ormai include le compagnie tech, si apre oggi e dà l'opportunità ai giornalisti ...

Fabio Fazio e Boris Becker come Fantozzi e il ragionier Filini a "Che tempo che fa" : A Che tempo che Fa su Rai 1 un grande protagonista della storia del tennis: Boris Becker. L'icona del tennis si è prestata ad un simpatico sketch: Fazio lo ha coinvolto infatti in un rifacimento della scena cult di Fantozzi invitandolo ad uno scambio di tennis immersi nella nebbia al grido di "ragionier Becker, batti?" e l'immancabile risposta di Becker: "Che fa Fazio, mi dà del tu?".

Lo strappo contro Valentini : 'Serve un sindaco che aggreghi - non un ragioniere' : La Russa , renziana e scaramelliana, senza mezzi termini al Corriere : "E' vero, l'azione amministrativa della giunta è stata buona, ma quella politica disastrosa. E quando la direzione Pd ha chiesto ...