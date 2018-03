Zolo Liberty | cuffie true wireless per sportivi

chimerarevo

(Di venerdì 16 marzo 2018) Lee gli auricolari tradizionali diventano scomodi per un utilizzo in movimento ma il problema dei fili attorcigliati sta per sparire per sempre. Con l’introduzione delleriduciamo una parte dell’ingombro, ma con lepassiamo ad un livello successivo. Infatti queste non presentano nemmeno il collegamento fisico tra le due, che è esclusivamente Bluetooth. Abbiamo già provato dispositivi del genere in precedenza come SmartOmiBoots o EARIN adesso è la volta delle. Laè una azienda dedicata esclusivamente a soluzioni audio, facente parte del gruppo Anker, che si sta imponendo nel settore dei caricatori portatili. Confezione Design & Ergonomia Caratteristiche Funzionalità Conclusioni & Prezzo Confezione La confezione è molto bella, con dettagliate descrizioni del prodotto all’interno, che è anche ...