Zero e Lode verso il rinnovo? Parla Alessandro Greco

Il paradiso delle signore alle 14 su Rai1 - cancellato Zero e lode nonostante gli ascolti in crescita? : Il paradiso delle signore alle 14 su Rai1 per contrastare le soap opera di Canale 5: ecco tutte le anticipazioni di palinsesto. Il paradiso delle signore diventa soap quotidiana dal prossimo autunno? L’indiscrezione è lanciata in anteprima da Altro Spettacolo.it. Dal prossimo autunno sarà un nuovo ciclo de Il paradiso delle signore, declinato in stile […] L'articolo Il paradiso delle signore alle 14 su Rai1, cancellato Zero e lode ...

Il Greco rinato ora fa furore con "Zero e Lode" : Quando il quiz è un rischio. Se poi il quiz è alla rovescia nella struttura come nell'orario - allora non si tratta più di un quiz. Ma di un azzardo. 'Cominciammo ad ottobre; tutti dicevano che non ...

Zero e Lode : maxi vincita nel quiz di Rai 1 Video : Finalmente una vittoria a Zero e Lode, il quiz condotto da #Alessandro Greco ed in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14:00 su Rai 1. Ogni pomeriggio, [Video] il programma è tra le prime tendenze su Twitter ed ogni utente si diverte attraverso l'hashtag #ZeroeLode a dare la risposta alle domande fatte in studio ai concorrenti. Inutile ripetere che Alessandro Greco ha permesso al daytime pomeridiano di Rai 1 di fare parecchi passi ...