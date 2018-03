Yamaha Valentino Rossi correrà fino a 41 anni e 9 mesi

Valentino Rossi rinnova il contratto/ MotoGp - fino al 2020 in Yamaha : una grande sfida per il Dottore : Valentino Rossi rinnova il contratto, MotoGp, fino al 2020 in Yamaha: correrà fino a quando avrà 41 anni. Il prolungamento dell’accordo del Dottore, che correrà per altre due stagioni(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 20:19:00 GMT)

Valentino Rossi rinnova fino al 2020 con la Yamaha : il dottore ancora in Motogp : Ufficiale il rinnovo in Yamaha di Valentino Rossi : The Doctor , che domenica in Qatar a 39 anni aprirà il Mondiale n.23 della propria carriera , gara al via alle 17 in diretta esclusiva su Sky Sport Motogp HD, canale 208 , , correrà fino al 2020 . Il prolungamento contrattuale di altri due anni con la Yamaha era nell'aria da settimane, ora è arrivata la conferma ufficiale da Losail, dove ...

MotoGP : UFFICIALE – Valentino Rossi rinnova per altri due anni con la Yamaha! Dottore infinito : La notizia tanto attesa è arrivata: Valentino Rossi correrà in MotoGP per altri due anni. L’ufficialità è arrivata per mezzo del profilo social di Yamaha Movistar che, tramite un simpatico gioco a caselle, ha scoperto la foto che tutti i tifosi ed appassionati del Motomondiale si aspettavano: Valentino Rossi appoggiato ad un enorme +2 che simboleggia le due pRossime annate che correrà con la casa di Iwata. Il campione di Tavullia, dunque, ...