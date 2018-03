: RT @ArsenaleKappa: Mossa a sorpresa della Casa Bianca, #Pompeo nominato nuovo Segretario di Stato. Ancora due telefonate a Crasso e Giulio… - Santas_Official : RT @ArsenaleKappa: Mossa a sorpresa della Casa Bianca, #Pompeo nominato nuovo Segretario di Stato. Ancora due telefonate a Crasso e Giulio… - infoitestero : Sui dazi Trump è pronto a dare un secondo schiaffo alla Cina (più forte del primo) (AGI - Agenzia Giornalistica… - IlMondoDiAllie : RT @ArsenaleKappa: Mossa a sorpresa della Casa Bianca, #Pompeo nominato nuovo Segretario di Stato. Ancora due telefonate a Crasso e Giulio… -

Il presidenteavrebbe deciso di rimuovere il generaledal ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale e sta già attivamente discutendo dei potenziali sostituti. Lo scrive il Washington Post citando cinque fonti informate.sembra però disposto ad aspettare il tempo necessario nel dare seguito alla sua decisione per non umiliare il generalema anche per assicurarsi di aver individuato una solida sostituzione, stando alle stesse fonti citate dal giornale.(Di venerdì 16 marzo 2018)