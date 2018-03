Wind Music Awards all' Arena il 4 e 5 6

Al via la prevendita dei biglietti per i Wind Music Awards 2018 all’Arena di Verona : le date ufficiali : I biglietti per i Wind Music Awards 2018 sono finalmente in prevendita. Lo spettacolo dedicato alle certificazioni Musicali dell'ultimo anno si terrà ancora all'Arena di Verona, con la possibilità di acquistare i biglietti a partire dalle ore 11 del 16 marzo. Per l'acquisto nei punti vendita fisici, la data è invece quella del 19 marzo, sempre alle ore 11. L'evento è in programma per il 4 e 5 giugno, con la presenza di alcuni degli artisti ...

Amazon Music e Spotify si aggiornano per Windows 10 : Breve comunicato per informarvi che le app dei due famosi servizi di streaming Musicale, Amazon Music e Spotify, approdate nel Microsoft Store grazie alla conversione tramite Project Centennial sono state aggiornate da poche ore per gli utenti Windows 10. La nuova versione di Amazon Music è numerata 6.3.3.0 come la versione precedente e questo aggiornamento porta molto probabilmente solo fix di bug minori. Spotify, invece, si aggiorna alla ...

Groove Musica : arriva l’equalizzatore su Windows 10 [Insider] : Mentre l’abbonamento Pass e la sezione del Microsoft Store dedicata alla vendita di brani non sono più disponibili, l’app Groove Musica non è stata proprio abbandonata. Un nuovo aggiornamento, infatti, è in rilascio in queste ore su tutti i PC e tablet Windows 10 (smartphone esclusi) che sono registrati al programma Insider nel canale fast. La novità è solamente una ma questa è indubbiamente molto interessante; stiamo parlando ...

Cortana perde il riconoscimento musicale su Windows 10 e Windows 10 Mobile : In seguito all’abbandono di Groove Music Pass in favore di Spotify, molti progetti di Microsoft sono cambiati. Cortana, il famoso assistente vocale di Redmond, ad esempio, sta per perdere una sua importante funzionalità. Cortana è nato come un AI avanzato, con la capacità di interagire totalmente con le nostre applicazioni e di eseguire comandi attraverso la nostra voce. Proprio quest’integrazione ha reso possibile ...

Satya Nadella e le 3 figuracce su Windows Phone - Microsoft Band e Groove Musica [Video] : Nel lontano 2015, Satya Nadella, il CEO di Microsoft e successore di Steve Ballmer, venne intervistato da una giornalista di ABC News. Partiamo dal fatto che Microsoft si può amarla e odiarla allo stesso tempo; amarla per i dispositivi Surface, HoloLens e Windows 10 e odiarla per la brutta fine che sta facendo il settore mobile, anche se nel 2018 0 2019 assisteremo presumibilmente a una sua rinascita. Ad ogni modo, è evidente che alcune mosse ...

Wind CAPODANNO IN MUSICA / In diretta su Canale 5 : Fred De Palma - Anna Tatangelo e Federica Carta : WIND CAPODANNO in MUSICA, in diretta su Canale 5: ospiti Fabrizio Moro, Ermal Meta, Gabry Ponte, Riki, Noemi, Anna Tatangelo. Federica Panicucci conduce (oggi, domenica 31 dicembre)(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 00:50:00 GMT)

