WhatsApp | tanti ban in arrivo sulla piattaforma | ecco perché

Su WhatsApp la bufala bollette Enel con 35 euro in più sulla luce : precisazioni importanti : Imperversa su WhatsApp la bufala bollette Enel con 35 euro in più sulla luce, visto il messaggio che sta circolando incessantemente in queste ore, marciando su un fatto che un fondo di verità, ammettiamolo, sembra pur averlo. L'obiettivo è quello di scatenare il panico, viralizzando una notizia che, di per sé, non farebbe certamente parlare così tanto. Come riportato da 'bufale.net', marciare sulla disinformazione è assai facile, così come il ...

WhatsApp - volete salvare messaggi importanti? Ecco come fare Video : I sistemi di messaggistica istantanea oramai sono una certezza per molti utenti #Smartphone: proprio perché oramai è il mezzo di comunicazione preferito da molti per la velocita' e la facilita' di utilizzo. Ci sono funzioni uniche ed innovative che sono oramai diventate talmente apprezzate a tal punto che gli sviluppatori di sistemi di messaggistica istantanea come #WhatsApp, #Telegram o Messenger di Facebook continuano a lavorare per cercare di ...

WhatsApp : in arrivo importanti modifiche - ecco quali : Anno nuovo, applicazione nuova. Whatsapp è sul punto di implementare alcune funzionalità che renderanno felici gli utenti dell'app di messaggistica più famosa al mondo, soprattutto dopo le lamentele da parte di numerosi consumatori per quella che è una pratica destinata a sparire nel breve. Intanto, il 2018 non ha ancora registrato, per fortuna, gli improvvisi e duraturi down a cui l'app di messaggistica ci aveva abituato in tutto il 2017. ...