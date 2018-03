Whatsapp in Inghilterra non sarà connesso a Facebook per lo scambio dati

Blastingnews

: C’è questo ragazzo,Matt, mi confonde e non riesco a capirlo. Partiamo dal fatto che lui vuole solo parlare tramite… - soniastyle1D : C’è questo ragazzo,Matt, mi confonde e non riesco a capirlo. Partiamo dal fatto che lui vuole solo parlare tramite… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Ormai, come tutti sapranno, #ha introdotto qualche anno fa la crittografia end-to-end in tutte le chat per salvaguardare la #privacy dei milioni di utenti che ogni giorni si scambiano messaggi, sia scritti che vocali, con la famosa applicazione di messaggistica VIDEO. Però, questi controlli severi, decadono un po' quando riguarda lodi informazioni tra due portali:e #, i due social network di proprieta' di Mark Zuckerberg. Per anni, è stata negata dai vertici delle aziende la possibilita' di scambiare informazioni sugli utenti, e dunque sulle rispettive privacy, tra le due piattaforme, ma al giorno d'oggi, questa ''promessa'' è letteralmente decaduta. AGCOM, in passato, ha gia' multatoper una cifra pari a tre milioni di euro per un motivo molto simile. Lo stesso provvedimento è stato preso dall'Unione Europea, Germania e Francia, ...