Weekend di Pasqua | i 10 voli più prenotati dagli italiani

gqitalia

: #giornataMondialeDelSonno #Chidormenonpigliapesci Ecco tutto il programma #Primavera #Estate per la tua #Vacanza a… - hotelmemory : #giornataMondialeDelSonno #Chidormenonpigliapesci Ecco tutto il programma #Primavera #Estate per la tua #Vacanza a… - HotelDanielIgea : A Pasqua abbandona la frenetica routine invernale e coccolati con un weekend all'isegna del benessere per il... - Wannabesciampi : @Sarasp_ Weekend prima di Pasqua. Mancamento. -

(Di venerdì 16 marzo 2018) “con chi vuoi”, recita il famoso detto popolare. Ma soprattutto “dove” vuoi, verrebbe da aggiungere. Già, perché con la primavera in arrivo il fine settimanale sembra essere la prima, ghiottissima occasione per godersi finalmente qualche giorno di vacanza. Lontani dal divano di casa, ma non troppo, verrebbe però da aggiungere. O almeno così sembrano suggerire le tendenze 2018 segnalate dal portale di viaggi momondo.it: rispetto agli scorsi anni, infatti, guadagnano terreno le destinazioni italiane, con Catania che sale di ben cinque posizioni rispetto al 2017 e conquista il titolo di città regina della. In top10 anche Milano, al quarto posto e in salita di tre gradini, mentre Palermo entra in graduatoria in settima posizione e Roma sale dalla nona all’ottava. Per il resto la classifica premia come previsto le grandi capitali europee, con Amsterdam e Londra ...