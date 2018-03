Wall Street avvia nel segno dell' incertezza

Focus su Wall Street : Hess Corporation : ...finanziaria sulla quale Hess può contare in vista della sua collaborazione con ExxonMobil ma anche del taglio da 350 milioni di dollari che potrebbe dare al suo debito complessivo e alla politica di ...

Acquisti record a Wall Street da investitori stranieri - massimo dal 2007 : Per il secondo mese consecutivo, le istituzioni straniere pubbliche e private si sono posizionate aggressivamente su Wall Street, con Acquisti, a gennaio, pari a $34,5 miliardi , di cui 952 milioni ...

Cowntdown per quotazione Spotify : debutterà a Wall Street il 3 aprile : Conto alla rovescia per la quotazione di Spotify, che approderà al New York Stock Exchange il 3 aprile prossimo. Lo ha detto il servizio di musica in streaming svedese nel corso del suo Investor Day . Il gruppo, che ha scelto una quotazione diretta , che non prevede l'emissione di nuove azioni, , diffonderà il 26 marzo prossimo le guidance del ...

Wall Street chiude contrastata : Dow Jones +0 - 47% - Nasdaq -0 - 20% : Chiusura in altalena per Wall Street. Al termine delle contrattazioni alla Borsa di New York il Dow Jones sale dello 0,47% a 24.874 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,20% a 7.481 punti. In ribasso ...

Spotify - il 3 aprile prossimo sbarca a Wall Street : Teleborsa, - Spotify conta di quotarsi alla borsa di Wall Street il 3 aprile prossimo con simbolo SPOT . Lo ha confermato il gruppo svedese di musica in streaming durante l' Investor Day . L'azienda si quoterà al Nyse non con la tradizionale IPO , bensì con la cosiddetta quotazione diretta. In poche parole non ci sarà nessuna banca d'investimento ...

Wall Street - calo di questo titolo immobiliare deve preoccupare : I piani di taglio massiccio alle tasse varati a dicembre avrebbero dovuto spingere i consumatori americani le cui spese contano per due terzi dell'economia a mettere mano ai loro portafogli e invece ...

Wall Street apre poco mossa : Avvio poco mosso per la borsa di Wall Street, con gli investitori che temono per una una guerra commerciale alla luce della politica protezionistica del Presidente statunitense Donald Trump, pronto a

Borsa : Europa aspetta Wall Street in rialzo - a Milano scatto di Telecom : ... Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 15 mar - Borse europee moderatamente positive con gli investitori che cercano di mettere da parte le preoccupazioni per la politica commerciale Usa. Da ...

Wall Street apre poco mossa : Avvio poco mosso per la borsa di Wall Street , con gli investitori che temono per una una guerra commerciale alla luce della politica protezionistica del Presidente statunitense Donald Trump , pronto ...

Senato Usa vota storica deregulation big di Wall Street : Questo è incredibilmente pericoloso per l' economia americana'. Tra le altre disposizioni introdotte dalla legge Crapo si segnala l'esenzione delle banche con meno di 10 miliardi di dollari di ...

Wall Street in rosso al giro di boa : Wall Street è in ribasso a metà giornata , dopo aver ben presto annullato i timidi guadagni dell'avvio, scaturiti da ricoperture e dal dato sulle vendite al dettaglio , apparse in recupero ed in linea ...