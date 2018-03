VS | valanga su sciatori nei pressi di Riddes | 4 dispersi

valanga uccide 4 sciatori in Francia - allerta ciclone Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Francia - valanga uccide 4 sciatori : 17.23 Almeno quattro persone sono state uccise nelle Alpi Marittime francesi da una valanga. Uno sciatore è rimasto ferito, mentre un altro è disperso. Lo rende noto la gendarmeria. Il gruppo era impegnato in un fuoripista vicino al parco nazionale di Mercantour, nella zona di Entraunes al confine con l'Italia.

valanga travolge 4 sciatori in Svizzera : morta una donna : Ieri pomeriggio in Svizzera quattro sciatori sono stati travolti da una Valanga nella zona di Arolla, nel canton Vallese, vicino al confine italiano: è morta una donna di 40 anni, secondo quanto riferito dalla polizia Svizzera. I soccorritori hanno rintracciato e recuperato il gruppo: i quattro sono stati trasferiti in ospedale, ma la donna non ce l’ha fatta ed deceduta nella notte. L'articolo Valanga travolge 4 sciatori in Svizzera: morta ...

“Siamo senza parole”. valanga in Alta Savoia travolge sciatori : il bilancio è drammatico. Un padre stava percorrendo una pista battuta con la figlia quando accade la tragedia. Poco dopo - altre valanghe killer in diversi posti : La passione per la neve nella stagione sciistica si sta trasformando sempre più in una tragedia, dove il bilancio delle vittime anziché diminuire cresce di anno in anno. Domenica nera per le Alpi. dopo la Valanga che ha causato due feriti in Svizzera, in Francia il bilancio è molto più pesante e si contano 3 morti nell’Alta Savoia. Un 29enne è morto in un fuori pista a Etale nella zona conosciuta come “La Combe à ...

Tragedia in montagna : 3 sciatori morti in Alta Savoia - due a causa di una valanga : Un 29enne è morto in un fuori pista a Etale, mentre nella non lontana Pisaillas in Val d'Isère una valanga ha ucciso un uomo di 44 anni e la figlia di 11, che sciavano su una pista battuta. Accade a poche ore da altri due episodi che per fortuna si sono risolti senza vittime: in dieci travolti da una valanga in Svizzera, 20 scialpinisti tratti in salvo in Alto Adige

valanga a Campo Felice in Abruzzo : 2 sciatori morti - uno ferito | : La massa di neve ha travolto tre romani che facevano un fuori pista. Il terzo trasportato in eliambulanza all’Aquila in codice rosso

Campo Felice - valanga killer. Morti due sciatori in Abruzzo : Massimo Urbani, 57 anni, e Massimo Franzè, 55, sono Morti dopo essere stati travolti da una valanga a Campo Felice, in Abruzzo. Salvo un terzo amico. I due romani, appassionati di montagna e sciatori ...