Voto italiano ha scosso l' Ue

Spread sotto controllo e Borsa positiva : così i mercati hanno passato indenni una settimana dal Voto italiano : MILANO - 'Wait and see', osservare e attendere gli sviluppi per poi prendere le eventuali contromisure. Con questo atteggiamento i mercati finanziari hanno trattato l'Italia all'indomani del voto del ...

Un italiano su tre favorevole all’intesa M5S-Lega. Il 51% vuole un nuovo Voto : L’intesa tra il Movimento e il Pd piace invece al 29% degli intervistati. Per il 40% Di Maio dovrebbe avere l’incarico (il 21% dice invece Salvini)

"Il Voto italiano rafforza le relazioni con Mosca" : ... ora potrebbe doversi confrontare con un esecutivo lontano dalle posizioni delle istituzioni comunitarie, per giunta nella terza economia del continente. L'exploit dei partiti 'populisti' lascia l'...

Il Voto italiano rafforza le relazioni con Mosca : Mentre i giornali, soprattutto quelli americani, parlano di “shock populista” e “paralisi politica”, a Mosca si festeggia la “vittoria dei partiti anti-establishment”.Sì, perché anche se non c’è ancora una maggioranza, al Cremlino non sembrano disdegnare né l’ipotesi di un governo di centrodestra, né quella di un esecutivo pentastellato. “Non ho dubbi che ...

Il Voto italiano produce uno stallo amaro : Lo stesso Berlusconi è al momento fuori dalla politica in prima persona e avrebbe dunque dovuto attendere almeno un anno per poter concorrere alla carica di premier di nuovo, anche se ora pare che ...

Renzi e Berlusconi - i grandi sconfitti del Voto italiano : Fa riflettere anche il fatto che la maggioranza degli italiani possa credere alle ricette fintamente miracolistiche dei Cinque Stelle o della Lega sull'economia come sulla sicurezza, senza ...

Tensione su euro e spread dopo il Voto italiano. Piazza Affari perde il 2% : L'umore dei listini azionari globali continua a essere appesantito anche dalle svolte nella politica commerciale di Donald Trump, rappresentate plasticamente dai dazi su alluminio e acciaio ...

'Inizia una lunga instabilità'. Il Voto italiano sulla stampa estera : ... il più grande partito populista, emerga come il più votato, cavalcando la potente ondata di malcontento in Italia, con un'economia debole e la rabbia contro l'eredità lasciata dai politici , ...

Elezioni e mercati : scossone sull'euro - poi la divisa unica tiene botta al Voto italiano : MILANO - Il M5s nettamente primo partito, la Lega in volo e nessuna coalizione in grado di formare un governo. Sui mercati finanziari le Elezioni italiane hanno portato uno degli esiti più temuti, ...

"Inizia una lunga instabilità". Il Voto italiano sulla stampa estera : Il risultato delle elezioni italiane conferma il timore del "probabile inizio di un prolungato periodo di instabilità politica e tensione nella terza economia dell'Eurozona" considerato "che dal voto non emerge un vincitore assoluto". È il verdetto del Wall Street Journal, che sottolinea come "il movimento anti-establishment del Movimento 5 Stelle, il ...

Le borse davanti al Voto italiano. Euro in lieve rialzo : L'Euro assorbe senza troppe tensioni l'esito del voto italiano, che vede la forte affermazione di M5S e Lega in uno scenario in cui nessuno ha la maggioranza per governare.Dopo un po' di nervosismo in nottata, con la moneta unica che ha virato al ribasso in scia alle prime proiezioni di voto, cedendo lo 0,1% a 1,2308, l'Euro ha recuperato terreno e ora tratta sul mercato spot di Tokyo a 1,2319 sul dollaro, in rialzo dello 0,2%, forte anche del ...

Perché a poche ore dal Voto italiano gli indicatori della paura sono ai minimi : Non deve confondere il ribasso di oggi di Piazza Affari, che sta soffrendo l’annuncio di Trump sui dazi. In riferimento al voto di domenica gli investitori scontano uno scenario di «Parlamento appeso». Un compromesso politico che non avrebbe quindi la forza per destabilizzare il sistema. La storia anche recente - come Brexit e presidenziali Usa - insegna però che non sono mancati casi in cui la scommessa anticipata dei mercati sulle elezioni ...

La resurrezione di Berlusconi - la scommessa di Salvini al sud - il declino di Renzi : il Voto italiano visto dalla stampa internazionale : ... rileva il Nyt, "aiuta a spiegare perché il signor Vagali e gran parte dell'elettorato italiano sono indifferenti" per le elezioni del 4 marzo che determineranno chi governerà "la quarta economia ...

La resurrezione di Berlusconi - la scommessa di Salvini al sud - il declino di Renzi : il Voto italiano visto dalla stampa internazionale : A quattro giorni delle elezioni, il voto italiano conquista spazio sui principali quotidiani stranieri. Con ognuno che sceglie di puntare l'attenzione su un aspetto in particolare: dalla scommessa di Matteo Salvini al sud, vero "jolly di queste elezioni" secondo il Guardian, al Berlusconi "risorto" su cui si concentra il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, passando per la "maledizione di Matteo Renzi" sul Pais e le preoccupazioni degli ...