VOLLEY Caccia ai playoff | Olimpia Teodora vola a Milano per affrontare Club Italia

Beach VOLLEY - World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Danimarca e Norvegia per l’Italbeach a caccia di risultati : Danesi per Abbiati/Andreatta, norvegesi per Rossi/Windisch. Sarà un doppio Italia-Scandinavia domattina nei due tornei 1 Stella che si prendono la scena in questro fine settimana del Beach volley. A Muscat, dove oggi Abbiati/Andreatta hanno superato lo scoglio delle qualificazioni, la coppia italiana ha la possibilità di ottenere un risultato di prestigio e nella prima sfida di giornata, domattina, nella semifinale del girone preliminare, ...

Beach VOLLEY - World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Tris di coppie azzurre a caccia del tabellone principale : Doppio appuntamento per il World Tour in questa settimana con due tornei 1 Stella in programma da domani a sabato a Muscat, in Oman e da giovedì a domenica ad Aalsmeer in Olanda, dove lo scorso anno l’Italia ha vinto il suo unico torneo del World Tour con Rossi e Caminati. Non ci sono coppie azzurre inserite nel tabellone principale dei due tornei ma sono tre i binomi di casa nostra che affrontano le qualificazioni, due in Oman e uno in ...

VOLLEY - l'Europea 92 a caccia della vittoria per risalire in classifica : Domani trasferta a Lecce per la squadra isernina. Montemurro: 'Per la salvezza servono punti importanti, da conquistare non dico in tutte le partite, ma quasi' ISERNIA. 'Ripartire dai tre punti contro ...

Beach VOLLEY World Tour 2018 - Major series Fort Lauderdale. Inizia il “Mondiale d’inverno” : Menegatti/ Giombini a caccia di una difficile qualificazione : Scatta oggi con i due tornei di qualificazione il “Mondiale d’inverno” di Beach volley, il primo dei tre Major series di una stagione senza Olimpiadi e Monmdiali e dunque uno dei tre tornei più importanti dell’anno, in programma a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti. In campo maschile gli azzurri Lupo/Nicolai, che fanno il loro debutto stagionale e Ranghieri/Caminati (grazie ad una wild card) inizieranno domani il loro ...

VOLLEY Mondiale Maschile 2018 : da domani scatta la caccia al biglietto : Dal 9 al 30 settembre tutti gli occhi del Mondo saranno puntati sull'Italia, per la terza volta nella storia paese organizzatore, insieme alla Bulgaria, del Campionato Mondiale di Pallavolo Maschile. ...

VOLLEY : Cev Cup - Casalmaggiore e Busto a caccia dei quarti : ROMA- Le due italiane impegnate nella Cev Femminile, Pomì Casalmaggiore e Yamamay E-Work Busto Arsizio , fra domani sera e giovedì saranno impegnate nelle gare di ritorno degli ottavi di finale di CEV ...

VOLLEY - Champions League 2018 – Si torna in campo! Perugia e Civitanova a caccia degli ottavi - sfide a Fenerbahce e Roeselare : Ricomincia la Champions League 2018 di Volley maschile, si riparte con la quarta giornata della fase a gironi, probabilmente decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale. Mercoledì 31 gennaio con due squadre italiane in campo: spazio a Perugia e Civitanova che domenica si sono affrontate nella Finale della Coppa Italia e che sono inserite nello stesso gruppo della massima competizione continentale. I Campioni d’Italia saranno ...

La pallavolo alle Olimpiadi Invernali? La proposta snow VOLLEY è nell’aria! A caccia di uno storico primato : La pallavolo potrebbe essere presente anche alle Olimpiadi Invernali! La proposta da parte della FIVB sembra ormai essere imminente e il sogno è quello di vedere un torneo di snow volley ai Giochi di Pechino 2022, quantomeno in maniera dimostrativa per poi sognare una presenza ufficiale nella competizione a cinque cerchi prevista per il 2016 (con l’Italia interessata alla candidatura, ma ne sapremo di più dopo le elezioni del 4 marzo). Lo ...

VOLLEY - Champions League 2018 – Civitanova sfida il Fenerbahce - a caccia di punti cruciali per la qualificazione : Civitanova torna subito in campo dopo aver vinto il big match con Trento in SuperLega e affronterà il Fenerbahce Istanbul nella terza giornata della Champions League 2018 di Volley maschile. I Campioni d’Italia apriranno le porte dell’Eurosuole Forum per affrontare l’ostica formazione turca ancora a secco di successi dopo le prime due uscite e sconfitta da Perugia poco prima di Natale. Mercoledì 17 gennaio (ore 20.30) la Lube ...

Beach VOLLEY European Tour 2018 - Pelhrimov. Menegatti/Giombini e Ranghieri/Caminati a caccia del main draw : Si disputano oggi le qualificazioni del Master europeo di Pelhrimov in Repubblica Ceca e, in una giornata storica per il circuito europeo, le due coppie italiane iscritte, Ranghieri/Caminati e Menegatti/Giombini cercano un difficile ingresso nel tabellone principale a 16 attraverso le qualificazioni. Per la prima volta un Master dell’European Tour si disputa a gennaio e per la prima volta si disputa in un impianto al coperto, sempre più ...

VOLLEY - Champions League 2018 – Conegliano sfida il Prostejov : caccia ai tre punti dopo la vittoria nel derby : Torna la Champions League 2018 di Volley femminile con la seconda partita della fase a gironi dopo la pausa natalizia. Conegliano affronterà l’Agel Prostejov al PalaVerde: appuntamento per mercoledì 10 gennaio (ore 20.30). Le Pantere, capoliste della nostra Serie A, partono con tutti i favori del pronostico contro la formazione ceca che all’esordio era stata sconfitta dal Fenerbahce. Il debutto delle ragazze di coach Santarelli era ...