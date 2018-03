Volley | A2 Maschile | Roma anticipa con Spoleto e può chiudere i conti

Volley : A2 Maschile - Pool B - Ortona espugna il PalaJacazzi : IL TABELLINO- SIGMA AVERSA - SIECO SERVICE Ortona 2-3 , 25-27, 18-25, 25-20, 25-14, 10-15, SIGMA AVERSA: Pinelli 2, Libraro 13, Giacobelli 10, Santangelo 28, Simeonov 14, Vigil Gonzalez 13, Marra , L, ...

Volley : A2 Maschile - Pool B - Aversa-Ortona recuperano il match della 1a di ritorno : AVERSA , CASERTA, - Sigma Aversa e Sieco Service Ortona, domani sera alle 20.30, tornano in campo al Palajacazzi per giocare la partita, della 1a giornata del girone di ritorno della Pool B , rinviata ...

Volley Maschile - play off : Trento e Modena col batticuore - Perugia soffre Video : I play-off di Superlega maschile di Volley sono partiti nel segno di Osmany Juantorena. Il trentaduenne cubano ha trascinato i campioni d'Italia della Lube Volley Civitanova al successo con la consueta prova da leader, oltre che per i dodici punti messi a segno. Piacenza ha cercato di tenersi aggrappata alla partita nei primi due parziali, prima di cedere di schianto nel terzo set 25-21, 25-20, 25-14. Il match di ritorno è in programma domenica ...

Volley : A2 Maschile - nel week end va in scena la 2a di ritorno : ROMA -Nel week end va in scena la seconda giornata di ritorno nelle tre Pool nelle quali sono suddivise le formazioni di A2 Maschile. Il turno sarà di fondamentale importanza per delineare le ...

Volley : A2 Maschile - Pool B - : ROMA- L' Aurispa Alessano è sempre più prima della Pool B dopo la 1a di ritorno. La formazione di Tofoli ha superato per 3-0 la Pool Libertas Cantù al termine di un match tirato soltanto nel primo set.

Volley : A2 Maschile - Pool A - cade Santa Croce - Bergamo lascia un punto a Grottazzolina : ROMA- Nella prima di ritorno della Pool A il colpo grosso lo fa la Centrale Del Latte Mcdonald's Brescia che va a vincere con un netto 0-3 sul campo della lanciatissima Kemas Lamipel Santa Croce, ...

Volley Maschile - Calendario Playoff Scudetto Tabellone - date - programma orari e tv : il cammino verso la Finale tricolore : Tutte le partite della Finale saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai, un match per turno sarà sempre in chiaro sui canali Rai mentre gli altri saranno in diretta streaming su Lega Volley ...

Volley Maschile - Calendario Playoff Scudetto – Tabellone - date - programma orari e tv : il cammino verso la Finale tricolore : Le migliori otto squadre della SuperLega si daranno battaglia nei Playoff Scudetto. In palio il tricolore del massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia ha vinto la regular season e avrà sempre il vantaggio del campo durante la post-season: il cammino dei Block Devils partirà contro Ravenna. I ragazzi di coach Bernardi saranno poi attesi dalla ben più probante sfida contro la vincente di Trento-Verona, un derby sentitissimo e che si ...

Volley : A2 Maschile - Pool A - Roma fa suo il derby con Tuscania : LA CRONACA DEL MATCH- L'avvio è dei più accesi e l'ace di potenza di Tiozzo fa capire che sarà una sfida di muscoli , 3-2, . Le due formazioni cercano di forzare il servizio per mettere in difficoltà ...

Volley : A2 Maschile - Pool B - Mondovì si prende i tre punti con Potenza Picena : LA CRONACA DEL MATCH- L'ace di Romanò sblocca il match per Potenza Picena , 3-1, , che però viene immediatamente riassorbita per l'errore dal centro di Romanelli. Nuovo vantaggio marchigiano su palla ...

Volley : A2 Maschile - Pool B - impianto inagibile - Aversa-Ortona rinviata : AVERSA , CASERTA, - L' anticipo della 1a giornata di ritorno fra Sigma Aversa e Sieco Service Ortona , in calendario questa sera al Palajacazzi, non è stato giocato per l'impraticabilità dell'impianto ...

Volley : A2 Maschile - Pool C - per Catania vittoria e secondo posto : IL TABELLINO- MESSAGGERIE BACCO Catania - PAG TAVIANO 3-1 , 25-15, 25-19, 23-25, 25-20, MESSAGGERIE BACCO Catania: Finoli 5, Bonacic 20, Razzetto 14, De Santis 12, Sideri 5, Pizzichini 6, Pricoco , L, ...

Volley : A2 Maschile - nelle tre Pool si gioca la 1a di ritorno : ROMA - L'anticipo tra Messaggerie Bacco Catania e Pag Taviano di questa sera , ore 20.30, inuagura la 1a giornata di ritorno della seconda fase della Regular Season della Serie A2 UnipolSai. Il resto ...