“Vogliono farmi uccidere” Paura per Lorenzo Crespi L’attore ha confessato i suoi

(Di venerdì 16 marzo 2018) Da anni di lui si erano perse le tracce.ha quasi detto addio alla sua carriera da attore, pochissime scritture e il vuoto intorno, così ha detto lui. Questa situazione lavorativa lo ha messo in ginocchio e dalle stelle è passato alle stalle. Inoltre, un grave problema di salute ha contribuito a peggiorare questa condizione così precaria. Ma lui non si arrende e dai social, su cui è attivissimo, ha denunciato le problematiche della sua vita. Ma dal web ha anche lanciato accuse molto pesanti che lo avrebbero messo nei guai. Recentemente in un tweet l’ex modello messinese aveva insinuato che la soap Rai Un Posto al Sole sia gestita dalla camorra. Dopo questa affermazione qualcuno gli aveva suggerito di essere più prudente nelle sue esternazioni. Ora,teme per la sua vita e torna a sfogarsi su Twitter dopo la denuncia contro la popolare ...