"Visoni maltrattati nelle fattorieD&G metta al bando le pellicce"Gabbie piene di vermi ed escrementi : Dolce & Gabbana sotto attacco della Peta per la "sofferenza dei visoni in squallidi allevamenti. Fattorie canadesi piene di vermi che strisciano in pozze di rifiuti" Segui su affaritaliani.it