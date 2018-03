Violenta e picchia la fidanzata per tutta la notte : in manette : Un 40enne cittadino ecuadoriano residente a Carugate (Monza) è finito in manette con l’accusa di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona, minacce aggravate e violenza privata nei confronti della compagna, una ragazza italiana di 20 anni. Il provvedimento è stato disposto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal Gip di Monza. Secondo la prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Vimercate, i fatti ...

Milano - Violenta 19enne e picchia il fidanzato : il 25enne fermato in silenzio davanti al giudice : Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Risponderà di rapina e violenza sessuale. Subito dopo il fermo aveva detto: "Ero drogato, non ricordo"

Violentata e picchiata tutta la notte dal fidanzato - choc in Brianza : Violentata e picchiata dal suo fidanzato. Vittima delle violenze una ragazza di soli 20 anni che lo scorso 4 marzo, al culmine di una lite, è stata ripetutamente colpita dal compagno, un 40enne ecuadoriano di Carugate (Monza)...

Fidanzati aggrediti in strada - lei Violentata e lui picchiato : fermato un 24enne : Un ragazzo di 24 anni è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di rapina e violenza sessuale per aver aggredito lunedì...

Milano - rapina una coppia in auto : picchia il fidanzato e Violenta la ragazza : Una coppia di ragazzi è stata aggredita ieri sera a Milano, in via Chopin, nel quartiere Vigentino: secondo il racconto delle vittime un giovane sudamericano li ha prima rapinati poi ha violentato la ragazza. ...

Milano : ragazza Violentata durante una rapina - picchiato il fidanzato : Una coppia aggredita a Milano, lunedì sera in zona Ripamonti. Una 19enne è stata violentata, il fidanzato pestato e rapinato. I due si erano appartati in auto quando l'uomo si è avvicinato li ha ...

Rapina con violenza sessuale a Milano : un uomo armato Violenta 19enne - picchia e deruba il fidanzato : I carabinieri della Compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un "sudamericano" che, nella tarda serata di lunedì ha aggredito una giovane coppia che si era appartata in auto in via Chopin, alla periferia di Milano, e ha violentato la ragazza di 19 anni e picchiato e Rapinato uno studente di 22.L'episodio è riportato oggi nelle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica. I ...

Rapina con violenza sessuale a Milano : un uomo armato Violenta 19enne - picchia e deruba il fidanzato : I carabinieri della Compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un "sudamericano" che, nella tarda serata di lunedì ha aggredito una giovane coppia che si era appartata in auto in via Chopin, alla periferia di Milano, e ha violentato la ragazza di 19 anni e picchiato e Rapinato uno studente di 22.L'episodio è riportato oggi nelle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica. I ...

Rapina con violenza sessuale a Milano : un uomo armato Violenta lei a 19 anni - picchia e deruba il fidanzato : I carabinieri della Compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un "sudamericano" che, nella tarda serata di lunedì ha aggredito una giovane coppia che si era appartata in auto in via Chopin, alla periferia di Milano, e ha violentato la ragazza di 19 anni e picchiato e Rapinato uno studente di 22.L'episodio è riportato oggi nelle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica. I ...

Ragazza Violentata a Milano/ 19enne stuprata davanti al fidanzato picchiato a sangue : Ragazza violentata a Milano, 19enne stuprata davanti al fidanzato picchiato a sangue. Orrore in via Chopin dove un sudamericano ha pestato un ragazzo per poi violentargli la fidanzata(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:22:00 GMT)

Coppia aggredita a Milano : lei Violentata - picchiato il fidanzato - : I due giovani si erano appartati, la sera del 12 marzo, in fondo a via Chopin, nella periferia Sud della città. L'aggressore, descritto come "sudamericano", ha stuprato la 19enne e picchiato e ...

Coppia aggredita a Milano : lei Violentata - picchiato il fidanzato : Coppia aggredita a Milano: lei violentata, picchiato il fidanzato I due giovani si erano appartati, la sera del 12 marzo, in fondo a via Chopin, nella periferia Sud della città. L’aggressore, descritto come "sudamericano", ha stuprato la 19enne e picchiato e rapinato il giovane, per poi fuggire con l'auto dei ...

Violenta rapina in villa : legato e picchiato imprenditore del marmo socio della famiglia Bin Laden : Spari di pistola, botte e minacce di morte: ma più i banditi si innervosivano, più il proprietario di una villa di Carrara , Massa Carrara , si impauriva. E non riusciva ad aprire la cassaforte. Così, ...

Roma Violenta : ragazzino picchiato in metro da 8 minorenni : Roma: la Capitale è scossa da un altro episodio violento che ha come protagonisti dei ragazzini. Otto minorenni, tutti di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, sono stati fermati per aver picchiato un coetaneo a bordo di un vagone della metropolitana. L'aggressione sarebbe avvenuta lo scorso 20 ottobre ma resa nota solo oggi, su un convoglio della Linea A, più precisamente nel tratto tra Numidio Quadrato e Subaugusta. La vittima, 16 anni, che ...