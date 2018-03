ilfattoquotidiano

: Vinti in cerca di vendetta, vincitori smettano di fare i bambini - Cascavel47 : Vinti in cerca di vendetta, vincitori smettano di fare i bambini -

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Guai ai!” è la frase che Brenno re dei Galli lanciò verso i romani. Emotivamente è ciò che succede ai principalidi queste elezioni D’Alema, Renzi e, in parte, Berlusconi. Il rischio è che costoro covino nel loro animo propositi di rivincita e. Potrebbero essere appagati dal fatto di essere stati presidenti del Consiglio e all’apice del potere e di poter ambire in futuro a ruoli di prestigio. Il rischio è che, come tossicodipendenti del potere che non hanno più, tramino nell’ombra per distruggere gli avversari meditando una rivincita. Le capacità distruttive di un ex sono particolarmente elevate ed efficaci nel porre trappole ed ostacoli. Isono populisti secondo la definizione dei giornali. Sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini vengono apostrofati in questo modo. Non è molto chiaro cosa significhi politicamente. Da un punto di vista psicologico ...