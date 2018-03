Video Gol Arsenal-Milan 3-1 | Highlights e Tabellino ritorno ottavi di finale Europa

Diretta/ Arsenal Milan (risultato live 2-1) streaming Video Tv8 : papera di Donnarumma - gol di Xhaka! : Diretta Arsenal Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Europa League, i rossoneri cercano l'impresa all'Emirates Stadium(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 22:37:00 GMT)

DIRETTA / Salisburgo Dortmund (risultato live 0-0) info streaming Video e tv : Borussia a caccia del gol! : DIRETTA Salisburgo Dortmund: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Europa League, la grande occasione degli austriaci(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 22:29:00 GMT)

Gol Calhanoglu - che missile : Milan in vantaggio poi rigore assurdo per l’Arsenal [Video] : Gol Calhanoglu, il Milan ci crede. Si sta giocando la gara valida per il ritorno degli ottavi di finale contro l’Arsenal, i rossoneri chiamati all’impresa dopo il risultato dell’andata di 0-2. La squadra di Gennaro Gattuso gioca meglio degli avversari e passa in vantaggio con un gran tiro da lontano di Calhanoglu. Qualche minuto più tardi rigore assurdo concesso all’Arsenal per un fallo di Ricardo Rodriguez, il contatto ...

DIRETTA / Genoa Az Alkmaar (risultato live 0-1) streaming Video e tv : gol di Lo Ning! (Viareggio Cup 2018) : DIRETTA Genoa Az Alkmaar: info streaming video e DIRETTA tv. Nuovo banco di prova per i grifoni alla Viareggio Cup 2018, che puntano a preservare la prima piazza in classifica. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:11:00 GMT)

Roma-Shakhtar 1-0 - il gol di Dzeko fa impazzire Zampa - Audio e Video Video : Dopo la sconfitta per 2-1 dell'andata, alla Roma bastava vincere 1-0 per approdare ai quarti di finale di #Champions League. La vittoria per 1-0 è arrivata e porta la firma di Edin Dzeko. Una gara sofferta e in bilico fino all'ultimo, ma la squadra di Di Francesco ha meritato l'accesso ai quarti di finale. Nel finale, gli ucraini hanno giocato con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Ordets, ma hanno comunque schiacciato i giallorossi ...

Video/ Barcellona Chelsea (3-0) : Conte complimenti a Messi. Highlights e gol della partita (Champions league) : VIDEO Barcellona Chelsea (risultato finale 3-0): Highlights e gol della partita valida come ritorno degli ottavi di Champions league. Doppietta di Messi e i blaugrana volano ai quarti.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:20:00 GMT)

Video/ Juventus Atalanta (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A recupero 26^ giornata) : Video Juventus Atalanta (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita giocata come recupero della 26^ giornata della Serie A. Vincono i bianconeri, reti di Higuain e Matuidi(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 03:02:00 GMT)

Video Gol Juventus-Atalanta 2-0 : Highlights e Tabellino Serie A 14-03-2018 : Risultato Finale Juventus-Atalanta 2-0: Cronaca e Video Gol Higuain, Matuidi, Recupero 26^ Giornata Serie A 14 Marzo 2018. In un mercoledì di metà marzo la Juve piazza il possibile colpo-Scudetto: dopo aver raggiunto la quarta finale di Coppa Italia consecutiva e i quarti di finale di Champions League, i bianconeri rinforzano il loro primato in campionato e allunga a +4 sul Napoli di Sarri in classifica. I numeri della Vecchia Signora in ...