Video - Fatica e sudore a casa in vista dell' estate per la bella Diletta Leotta

Akash Kumar e Veera Kinnunen/ Video - il ballerino stremato dalla fatica? (Ballando con le Stelle 2018) : Akash Kumar e Veera Kinnunen sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 2018: come se la caveranno? Il modello indiano-brasiliano sembra avere delle difficoltà. (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:09:00 GMT)

DIRETTA / Perugia Latina (risultato live 2-1) streaming Video e tv : Perugia si riporta avanti con fatica : DIRETTA Perugia-Latina: info streaming video e tv. Manca sempre meno ai play off scudetto e la Sir potrebbe archiviare oggi la prima posizione in classifica.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 21:42:00 GMT)

Incredibile Gabigol : 3 gol in 3 gare mentre gli attaccanti dell’Inter faticano [Video] : Gabigol continua a sorprendere, o meglio, a lasciare sempre più perplessi. Quello che in Europa sembrava essere un clamoroso flop, una volta tornato nel suo amato Brasile è tornato ad essere un goleador infallibile. Anche ieri è andato in rete, facendo un Incredibile 3 su 3 dal suo approdo al Santos. Dunque adesso ci si domanda qual è il vero volto di Gabigol, con l’Inter molto interessata alla vicenda dato che il calciatore è solo in ...

A San Valentino il cinema non è così romantico - film in uscita e defaticamenti in home Video : A San Valentino il cinema non è così romantico quanto e come ci si aspetterebbe. Dal 12 febbraio è in sala Bande à Part. Un balzo nel passato. Con l’edizione restaurata del caposaldo della Nouvelle Vague Jean-Luc Godard ci rimette di fronte a un triangolo di ladruncoli e amanti sognatori. Anna Karina è contesa tra gli amici Claude Brasseur e Samy Frey. Un po’ vitelloni un po’ poveri ma belli con Parigi sdraiata intorno a loro, il cult è tra i ...

DIRETTA/ Pisa Cuneo (risultato finale 1-0) streaming Video e tv : successo nerazzurro - ma che fatica! : DIRETTA Pisa Cuneo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. I nerazzurri provano a inseguire la promozione DIRETTA in Serie B(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 20:16:00 GMT)