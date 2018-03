Victoria Beckham | appuntamento con Brooklyn

David Beckham : «Victoria dice : non fare mai che il tuo profumo ti preceda» : Ore 21, festa Vip in questo locale di tendenza. Pareti nere e mattoni a vista, luci industriali, divani di pelle modello Chesterfield, scritte al neon, più industrial-loft che minimal, musica a un livello umano: si riesce perfino a parlare. David Beckham è il padrone di casa. È chiuso nel privée a parlare con gli esperti di beauty e gli/le influencer convenuti da tutto il mondo. Sono quelli che hanno milioni di followers sui social media e con ...

Victoria Beckham tra le stampelle e le Spice : Gli amati tacchi dovranno restare nell’armadio almeno per un po’. Victoria Beckham, 43 anni, si è infortunata sugli sci. La stilista per scaricare l’ansia accumulata durante l’ultima fashion week newyorchese aveva pensato di rifugiarsi sulle montagne del Canada con il resto della famiglia (il marito David e i tre figli più piccoli Harper, 6; Cruz, 13 e Romeo, 15), ma qualcosa è andato storto. LEGGI ANCHEEd Sheeran, le ...

Mamma Victoria Beckham ama il tatuaggio di Brooklyn : Ad avere per padre David Beckham, 42 anni e 47 tatuaggi, non si poteva non crescere con la stessa passione. Il primogenito Brooklyn così ha aspettato i 18 anni per dare sfogo alla sua fantasia: dipingere il corpo come l’ex calciatore. E adesso alla soglia dei 19, li compie il prossimo 4 marzo, il rampollo di casa Beckham non poteva che sfoggiare il tatuaggio più romantico. Una dedica non alla fidanzata, che a dir la verità c’è (è ...

Già firmato il contratto per il tour delle Spice Girls - Victoria Beckham non canterà? : Dopo la reunion a Londra con il loro manager storico Simon Fuller, le indiscrezioni su un nuovo tour delle Spice Girls hanno cominciato a rincorrersi insieme alle ipotesi sulle cifre milionarie che sarebbero alla base del nuovo progetto della band inglese. Oltre vent'anni dopo il loro debutto sulla scena internazionale, Geri Halliwell, Emma Bunton, Victoria Beckham, Melanie Brown e Melanie Chisholm hanno intenzione di onorare la loro storia ...

Spice Girls - tour a rischio? Victoria Beckham : ‘Stiamo solo raccogliendo idee’ : Le cinque Spice Girls originali – Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Halliwell in Horner, Melanie Brown e Melanie Chisholm – si sono di recente reincontrate in un meeting presso la tenuta privata nell’Hertfordshire della ex ginger Spice, alla presenza del loro storico manager Simon Fuller. Questo revival tra cinque amiche che, incidentalmente, hanno anche venduto decine di milioni di dischi nel corso degli anni 90 ha scatenato ...

Le Spice Girls tornano in tour? Victoria Beckham gela tutti : ... che preferiscono l'opportunità di esibirsi in un numero minore di spettacoli. Un insider molto vicino all'ex storica girl band ha dichiarato al tabloid britannico The Sun: 'Date le situazioni ...

Spice Girls - Victoria Beckham : "Non andremo in tour" : Niente tour, ma non si escludono progetti comuni come alcuni spettacoli insieme - forse in televisione - una serie televisiva per bambini con il loro marchio e, probabilmente, il passaggio di ...

I Beckham a Victoria : «Siamo fieri di te - mamma» : Sono una delle famiglie più unite dello showbiz, potevano i Beckham mancare un’occasione importante come la sfilata newyorkese di mamma Victoria? C’erano il marito David e i figli più piccoli, Romeo, Cruz e Harper a fare il tifo per lei, mentre il maggiore Brooklyn le aveva fatto una sorpresa tre giorni fa, e cone lei aveva posato per una foto subito pubblicata via social. «Siamo orgogliosi di te, mamma», ha scritto invece il marito ...

Un tour mondiale per la reunion delle Spice Girls? Arriva la smentita di Victoria Beckham : Dopo che la notizia della reunion delle Spice Girls a Londra con lo storico manager Simon Fuller ha fatto il giro del mondo accompagnata da una serie di ipotesi su un nuovo progetto milionario in cantiere per le 5 ragazze di maggior successo della storia della musica, a spegnere gli entusiasmi degli ex adolescenti degli anni '90 ci ha pensato come al solito Victoria Beckham. Quando sembrava che ormai l'ex Posh Spice si fosse convinta a ...

SPICE GIRLS - LA REUNION/ Victoria Beckham smentisce la tournée : "E' stato fantastico vedere le ragazze - ma..." : Contrariamente a quanto affermato negli ultimi giorni, le SPICE GIRLS non hanno in programma alcuna REUNION. Ecco la smentita rilasciata da Victoria Beckam a...(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 18:20:00 GMT)

Victoria Beckham - no tourne' Spice Girls : ANSA, - NEW YORK, 11 FEB - Posh Spice delude i fan: la prima Spice Girl ad affrontare le voci di una attesa reunion ha detto che lei non andrà in tourne', ne' "le ragazze andranno in tourne'". ...

Spice Girls - 50 milioni per tornare insieme dopo 20 anni. Victoria Beckham non canterà : 'Abbiamo trascorso uno splendido pomeriggio a ricordare i momenti straordinari trascorsi insieme', hanno dichiarato aggiungendo: 'Siamo sopraffatte dall'interesse in tutto il mondo per le Spice Girls:...