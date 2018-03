Via libera di Bruxelles a Di Maio L' Europa terrorizzata da Salvini Tutto pur di bloccare

Facebook dà il Via libera agli Instant Games : Nel frattempo anche Google ha fatto un piccolo passo verso il mondo del gaming in attesa di scoprire se davvero l' azienda di Mountain View lancerà una console per videogiochi accompagnata da un ...

Foreste - Via libera a Testo Unico : Un primo passo per riattivare una filiera fondamentale per l'economia nazionale in un'ottica di circolarità e sostenibilità ambientale".

Foreste - Via libera a Testo Unico : Milano, 16 mar. (AdnKronos) – Via libera definitivo oggi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni anche in qualità di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad interim, al Testo Unico in materia di Foreste e filiere forestali. Il decreto, spiega Palazzo Chigi nella nota, provvede al riordino complessivo della normativa in materia di Foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia ...

Via libera in Trentino alla fecondazione eterologa Sarà introdotta al centro di procreazione di Arco Una chance in più di avere dei figli

Il Consiglio dei ministri dà il Via libera alla riforma delle carceri. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dell'ordinamento penitenziario che allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea Orlando."Il testo deve tornare in Commissione - ha spiegato il ministro - perché non abbiamo recepito alcune indicazioni contenute nel parere della commissione Giustizia del Senato. Questo passaggio ...

Diritti tv Serie A 2018/2021 : l'Antitrust dà il Via libera a MediaPro : TORINO - Dopo l'accordo tra la Lega Calcio ed il colosso catalano MediaPro sui Diritti tv per la trasmissione delle partite di Serie A è arrivato oggi il via libera dell'Antitrust all'operazione. Un ...