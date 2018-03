Via Fani | ore 9 02 | 40 anni fa il rapimento di Moro Gentiloni | Il più grave attacco alla

Aldo Moro - quaranta anni fa il rapimento del presidente della Dc in Via Fani. Uccisi cinque uomini della scorta : quaranta anni fa, il 16 marzo 1978, un commando delle Brigate rosse rapisce Aldo Moro, presidente della Democrazia cristiana, e uccide tutti gli uomini della scorta: Oreste Leonardi e Domenico Ricci...

Anniversario del sequestro Moro - Via Fani e via Caetani 40 anni dopo : Il rapimento dell’onorevole Moro, la morte dei 5 agenti di scorta, i 55 giorni del sequestro e il tragico epilogo

A quarant’anni da Via Fani : una nuova pagina da scrivere : A quarant'anni di distanza dagli eventi, il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro è una pagina ancora dolorosamente aperta della storia d'Italia. Ciò per vari motivi. C'è, innanzi tutto, il doveroso rispetto e la partecipazione per la memoria degli uccisi e per il dolore delle loro famiglie. C'è una memoria pubblica dello Stato italiano che, giustamente, valorizza la commemorazione e la riflessione su uno degli attacchi ...

ALDO MORO E LA SCORTA/ Via Fani - dolore e perdono degli 'eredi' : "erano uomini liberi" - ma c'è chi li infanga : Rapimento ALDO MORO e strage della SCORTA di Fani: il dolore, il ricordo e il perdono degli eredi, 'erano uomini liberi'. Ma c'è chi li infanga.

Aldo Moro - 40 anni fa il rapimento in Via Fani a Roma : Aldo Moro, 40 anni fa il rapimento in via Fani a Roma Il 16 marzo 1978 le Brigate Rosse sequestrarono il presidente della Dc uccidendo i 5 uomini della sua scorta. Quello stesso giorno era prevista la formazione di un nuovo governo sostenuto anche dal Pci. Il 9 maggio, dopo 55 giorni di prigionia, lo statista venne ...

Rapimento Moro : 40 anni fa la strage di Via Fani - Cronaca e foto : ll 16 marzo 1978 un commando delle Br rapiva il Presidente della Dc Aldo Moro uccidendo tutti gli uomini della scorta. Italia sotto shock

Le auto della strage di Via Fani 40 anni dopo - Foto : Il 16 aprile 1978 le immagini di quelle tre auto strette in un abbraccio mortale all'angolo tra via Fani e via Stresa fecero il giro del mondo. Le auto del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo ...

Verissimo - SilVia Toffanin parla di Emma Marrone e mette in imbarazzo De Martino Video : Momenti di imbarazzo nel corso della trasmissione Verissimo. Al termine dell’intervista ad #Emma Marrone #Silvia Toffanin si è collegata con l’Honduras per parlare con Stefano De Martino [Video] sulle ultime de L’Isola dei Famosi. Prima di discutere sui recenti sviluppi del reality show la conduttrice ha riferito al ballerino che era appena andata via l’ex fidanzata ai tempi di Amici. Il napoletano è rimasto in silenzio per una decina di secondi ...

