liberoquotidiano

: Vespa: 'Live show 'Giudizio Universale' avvicina all'arte' : - sherlock5stelle : Vespa: 'Live show 'Giudizio Universale' avvicina all'arte' : - zazoomblog : Bruno Vespa: Live show Giudizio Universale avvicina allarte - #Bruno #Vespa: #Giudizio #Universale - Sicinform : Bruno Vespa: 'Live show 'Giudizio Universale' avvicina all'arte' -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Il. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel' è efficace nell're all'chi non ha dimestichezza con essa ed è piacevole per chi già conosce la materia, secondo Bruno. Il giornalista ieri sera era fra il pubblico de