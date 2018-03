“Vergognati | devi finire in galera” Il web contro una ragazza 23enne | quelle immagini

caffeinamagazine

(Di venerdì 16 marzo 2018) Un video apparso dal nulla su YouTube, apparentemente innocuo come tanti altri che milioni di utenti sparsi per il mondo caricano ogni giorni in rete per raccontare le proprie disavventure giornaliere e, magari, acchiappare un buon numero di like e condivisioni. E che però ha scatenatol’autrice del filmato un vero e proprio polverone, con messaggi di insulti e minacce piovuti ovunque e una petizione nata online per chiedere l’arresto dellaprotagonista della vicenda. Cosa è successo di preciso? Tutto è nato dopo una breve sequenza arrivata dall’Andalusia, in Spagna, dove unadi 23 anni ha mostrato la sua terribile vendettaun gatto. L’animale era “colpevole”, a suo dire, di aver provato ad accoppiarsi con la sua micetta. Così la giovane, mostrando una cattiveria decisamente fuori dal comune, lo ha infilato nella ...