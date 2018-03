Venezia | bimbo cade nel canale Salvato da una donna

Venezia. Donna salva bimbo scozzese caduto in canale : Venezia. Donna salva bimbo scozzese caduto in canale – Un bambino scozzese di 7 anni, in vacanza a Venezia con la famiglia, è stato salvato dall’annegamento... L'articolo Venezia. Donna salva bimbo scozzese caduto in canale proviene da Roma Daily News.